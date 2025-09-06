Uno Santa Fe | Ovación | Vélez

Vélez y Central Córdoba dirimen el título de la Supercopa Argentina

Vélez, protagonista en el Torneo Clausura y la Copa Libertadores, enfrentará este sábado, desde las 16, a Central Córdoba por la final de la Supercopa Argentina

6 de septiembre 2025 · 08:14hs
Vélez y Central Córdoba dirimen el título de la Supercopa Argentina

Vélez, protagonista en el Torneo Clausura y la Copa Libertadores, enfrentará este sábado a Central Córdoba por la final de la Supercopa Argentina. El encuentro se disputará en el estadio Gigante de Arroyito, desde las 16, con el arbitraje de Facundo Tello, mientras que Nicolás Lamolina estará en el VAR. La transmisión será de ESPN y Disney +.

El equipo del entrenador Guillermo Barros Schelotto viene de ganarle 3-0 a Lanús, el pasado sábado, en el marco de la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura. El Fortín vive un gran presente siendo escolta a un punto del líder River en el certamen doméstico y en cuartos de final de la Copa Libertadores donde enfrentará a Racing a mediados de septiembre.

Será la segunda vez que Vélez dispute la final de la Supercopa Argentina siendo la primera en 2013 cuando le ganó 1-0 a Arsenal de Sarandí en Catamarca con el gol de Héctor Canteros. Aquel partido se disputó el 31 de enero de 2014 y los de Liniers conquistaron la segunda edición del certamen.

Por su parte, el equipo de Omar De Felippe viene de ganarle 2-0 a Estudiantes La Plata, el pasado sábado en condición de local, en el marco de la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura. Eliminado de la Copa Sudamericana por Lanús en octavos de final, el Ferroviario es escolta a un punto del líder Barracas Central.

Probables formaciones de Vélez y Central Córdoba

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aáron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perello, Matías Vera, José Florentín, Matías Godoy; Leonardo Heredia y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Horario: 16.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Héctor Paletta.

Estadio: Rosario Central.

TV: ESPN / Disney+.

Vélez Central Córdoba Supercopa Argentina
