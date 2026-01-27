Uno Santa Fe | Ovación | Vélez

Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

El Fortín y la T, que debutaron con triunfos, chocan en el Amalfitani desde las 17:45 buscando afirmarse arriba en el Apertura.

Ovación

Por Ovación

27 de enero 2026 · 12:35hs
Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

Vélez Sarsfield recibirá este martes a Talleres de Córdoba en el estadio José Amalfitani, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos comenzaron el campeonato con victorias y ahora intentarán sostener el impulso inicial en un cruce que promete ritmo e intensidad. El partido se jugará desde las 17:45 en Liniers, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y la asistencia de Salomé Di Iorio en el VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Vélez vs Talleres

Vélez llega entonado tras un debut sufrido pero efectivo: venció 1-0 a Instituto en Córdoba con un gol agónico de Tobías Andrada a los 91 minutos. El equipo de Guillermo Barros Schelotto mostró carácter para sostenerse en partido y golpear en el momento justo. El entrenador también sigue de cerca la situación de Maher Carrizo, delantero que fue pretendido desde el exterior y cuya continuidad todavía genera expectativa. De todos modos, el atacante concentró y podría tener minutos frente a la T.

Talleres también empezó el certamen con una sonrisa. En el Mario Alberto Kempes derrotó 2-1 a Newell’s, con goles de Ronaldo Martínez, uno de los refuerzos, y Valentín Depietri. El descuento de la Lepra sobre el final no opacó un rendimiento que dejó señales positivas. El conjunto dirigido por Carlos Tevez busca dejar atrás la irregular campaña anterior, en la que peleó por la permanencia, y este nuevo inicio alimenta la ilusión de pelear más arriba en la tabla.

Formaciones probables de ambos equipos

Vélez: Álvaro Montero; Jano Gordón, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Tobías Andrada, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini o Maher Carrizo, Braian Romero y Manuel Lanzini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Matías Gómez; Rick Lima Morais, Giovanni Baroni y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Vélez Talleres Liniers Yael Falcón Pérez
Noticias relacionadas
Los clubes que participarán de la Copa Ciudad de Recreo junto a Sergio Espíndola.

Se presentó la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Fernando Fleitas encabezó el lanzamiento de la Maratón en Coronda.

Se realizó la presentación oficial del Maratón en Coronda

angel romero llega a boca y ya palpita su nuevo desafio

Ángel Romero llega a Boca y ya palpita su nuevo desafío

racing recibe a central con urgencias tras un debut sin respuestas

Racing recibe a Central con urgencias tras un debut sin respuestas

Lo último

Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

Golpe de calor: el Hospital Alassia alerta por el impacto de las altas temperaturas en niños

Golpe de calor: el Hospital Alassia alerta por el impacto de las altas temperaturas en niños

River vs Gimnasia: duelo en el Monumental para seguir en racha

River vs Gimnasia: duelo en el Monumental para seguir en racha

Último Momento
Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

Golpe de calor: el Hospital Alassia alerta por el impacto de las altas temperaturas en niños

Golpe de calor: el Hospital Alassia alerta por el impacto de las altas temperaturas en niños

River vs Gimnasia: duelo en el Monumental para seguir en racha

River vs Gimnasia: duelo en el Monumental para seguir en racha

Adiós ATP, +13, +16: el Gobierno derogó el régimen de calificación de películas de 1984

Adiós ATP, +13, +16: el Gobierno derogó el régimen de calificación de películas de 1984

Se presentó la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Se presentó la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Ovación
Se realizó la presentación oficial del Maratón en Coronda

Se realizó la presentación oficial del Maratón en Coronda

La Salle Jobson comenzó la pretemporada en Cabaña Leiva

La Salle Jobson comenzó la pretemporada en Cabaña Leiva

Se presentó la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Se presentó la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

Racing recibe a Central con urgencias tras un debut sin respuestas

Racing recibe a Central con urgencias tras un debut sin respuestas

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"