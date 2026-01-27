Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

El Fortín y la T, que debutaron con triunfos, chocan en el Amalfitani desde las 17:45 buscando afirmarse arriba en el Apertura.

Vélez Sarsfield recibirá este martes a Talleres de Córdoba en el estadio José Amalfitani, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 . Ambos equipos comenzaron el campeonato con victorias y ahora intentarán sostener el impulso inicial en un cruce que promete ritmo e intensidad. El partido se jugará desde las 17:45 en Liniers, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y la asistencia de Salomé Di Iorio en el VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium .

Vélez llega entonado tras un debut sufrido pero efectivo: venció 1-0 a Instituto en Córdoba con un gol agónico de Tobías Andrada a los 91 minutos. El equipo de Guillermo Barros Schelotto mostró carácter para sostenerse en partido y golpear en el momento justo. El entrenador también sigue de cerca la situación de Maher Carrizo , delantero que fue pretendido desde el exterior y cuya continuidad todavía genera expectativa. De todos modos, el atacante concentró y podría tener minutos frente a la T.

Talleres también empezó el certamen con una sonrisa. En el Mario Alberto Kempes derrotó 2-1 a Newell’s, con goles de Ronaldo Martínez, uno de los refuerzos, y Valentín Depietri. El descuento de la Lepra sobre el final no opacó un rendimiento que dejó señales positivas. El conjunto dirigido por Carlos Tevez busca dejar atrás la irregular campaña anterior, en la que peleó por la permanencia, y este nuevo inicio alimenta la ilusión de pelear más arriba en la tabla.

Formaciones probables de ambos equipos

Vélez: Álvaro Montero; Jano Gordón, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Tobías Andrada, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini o Maher Carrizo, Braian Romero y Manuel Lanzini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Matías Gómez; Rick Lima Morais, Giovanni Baroni y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.