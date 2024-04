Vettel evalúa la chance de volver a correr en Fórmula 1

Sebastián Vettel no descartó la posibilidad de volver a competir de manera oficial en la Fórmula 1.

Mercedes tiene un asiento libre para 2025 tras la decisión de Lewis Hamilton de unirse a Ferrari, mientras que Red Bull, el equipo con el que Vettel ganó sus cuatro títulos, también podría tener una vacante ya que el contrato de Sergio Pérez expira.

El alemán le confesó a Sky Sports que "me retiré de la Fórmula 1 para no volver, pero también dije que uno nunca sabe".

"Obviamente, hay cosas que extraño, que es principalmente la competencia. Y cosas que no extraño, así que eso no ha cambiado. La vida es muy diferente si no estás involucrado y todavía disfruto eso", agregó.

Y por último aclaró que "nunca sabés adónde te lleva la vida, así que tal vez me lleve nuevamente al volante, tal vez no".

Vettel probó recientemente el hiperdeportivo Porsche que participará en las 24 Horas de Le Mans de este año en junio. El alemán dijo que existe la posibilidad de un posible debut en la famosa carrera.

Mientras tanto, su nombre ya sonó fuerte para ocupar un asiento en Mercedes a partir de 2025. ¿Será?