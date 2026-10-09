Villa Carlos Paz recibirá al Sudamericano de Seven masculino y femenino

Los seleccionados masculino y femenino de seven tienen todo listo para disputar el Sudamericano que se disputará en Carlos Paz, Córdoba

Este sábado y domingo, Carlos Paz Rugby Club será sede del Sudamericano de Seven, con Los Pumas 7’s y Las Yaguaretés como protagonistas. Ambos seleccionados llegan a la competencia tras el oro conseguido en los Juegos Suramericanos disputados en Rosario.

El equipo femenino integrará el Grupo A junto con Paraguay, Uruguay, Guatemala y República Dominicana, mientras que en el B estarán Brasil, Colombia, Chile, Perú y Ecuador. Los ganadores de cada zona se enfrentarán en la final del domingo. Por otro lado, el seleccionado masculino es parte de la Zona A del Grupo Cup, junto con Colombia y Paraguay. Chile, Uruguay y Brasil conforman la Zona B. A su vez, habrá una segunda rueda en el que los dos mejores del A se enfrenten a los del B, para luego definir a los finalistas.

El juego reducido se presenta en Córdoba

Las Yaguaretés van por el cuarto título consecutivo en el continente. Son tri campeonas sudamericanas: en 2023, en Asunción, se consagraron por primera vez en su historia al vencer 20-12 a Brasil. Revalidaron el título en Lima en 2024 (19-10 a Brasil) y en 2025 (21-5 a Colombia). Este año, además, llegan como ganadoras de los Juegos Suramericanos, tras vencer 33-5 a Colombia en la final. Vale destacar que Nahuel García y Facundo Salas, entrenadores del seleccionado, repetirán las 12 jugadoras que lograron la medalla de oro en Rosario (ver plantel abajo).

La capitana del seleccionado, Paula Pedrozo, se refirió a un nuevo certamen continental: «Nuestros objetivos principales son seguir mejorando y salir en primer lugar. Tras los logros obtenidos, fuimos ganando mucha confianza. Si bien tenemos que continuar trabajando para encontrar nuestra mejor versión, estamos más cerca: sabemos cuáles son nuestras fortalezas, es cuestión de plasmarlas con mayor rapidez. Pensamos que es una ventaja jugar en Argentina, no solo porque acortamos horas de viaje, sino también por el público, que nos contagia ánimos y alegría.»

Por su parte, Los Pumas 7’s, máximos ganadores del certamen con once títulos, participarán del Sudamericano en el marco de su pretemporada en búsqueda de rodaje de cara al comienzo del Circuito Mundial. Dentro del plantel, habrá dos caras nuevas y dos regresos con respecto al equipo que participó en Rosario. Por un lado, Francisco Calello (Club San Cirano) y Juan Cruz Massun (Club San Andrés) realizarán su primera gira y podrían realizar su debut con el seleccionado nacional. Por el otro, regresarán al plantel Lautaro Bazán Vélez y Luciano González tras su participación en el Ultimate Sevens.

Santiago Mare, capitán de Los Pumas 7’s, se mostró entusiasmado con el torneo a disputarse en Carlos Paz: “Estamos muy contentos de poder ser parte del Sudamericano. Tener competencia en esta etapa es muy importante para seguir agarrando ritmo y llegar con buen rodaje al Circuito Mundial. Nuestros objetivos de cara a este certamen continental son seguir creciendo como equipo, mejorar el juego y nuestra conexión dentro y fuera de la cancha”. Además, se refirió a volver a competir en Argentina: “Estamos muy felices de poder jugar en casa, con nuestra gente. Siempre es muy lindo jugar de local, sentir su apoyo y su energía. Así que tenemos muchas ganas de disfrutar también eso”.

A continuación, el plantel de Las Yaguaretés para el Sudamericano: Brisa Borda, Candela Delgado, Cristal Escalante, Sofía González, Yamila González, Francesca Iacaruso, Paula Pedrozo, Antonella Reding, Talía Rodich, Abril Romero, María Taladrid, Mariel Velay.

Por su parte, el plantel de Los Pumas 7´s es el siguiente: Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Lautaro Bazán Vélez, Francisco Calello, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Luciano González, Santiago Mare, Juan Cruz Massun, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld, Santino Zangara.

Fixture Sábado 10 de octubre:

-Los Yaguaretés:

13:02 – Las Yaguaretés vs. República Dominicana

15:58 – Las Yaguaretés vs. Guatemala

18:10 – Las Yaguaretés vs. Paraguay

-Los Pumas 7´s:

14:30 h – Los Pumas 7’s vs. Paraguay

17:26 h – Los Pumas 7’s vs. Colombia