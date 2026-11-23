El lateral, cuyo pase pertenece a Colón, jugó los 90 minutos en el 2 a 2 ante Recoleta. Con ese empate, Guaraní aseguró su cupo en la próxima Copa Sudamericana.

Leandro Allende completó los 90 minutos en el empate 2 a 2 de Guaraní ante Recoleta, un resultado que le aseguró al conjunto paraguayo la clasificación a la Copa Sudamericana 2027. El lateral izquierdo, cuyo pase pertenece a Colón , se afianzó como titular en el equipo aurinegro en menos de seis meses desde su llegada a préstamo al fútbol paraguayo.

El punto que le dio a Guaraní el boleto internacional

En el estadio Ricardo Grégor, Guaraní se llevó de su visita a Recoleta el punto que necesitaba para asegurar matemáticamente su clasificación. El empate, por la fecha 20 de la Primera División de Paraguay, le permitió al equipo aurinegro resolver su ingreso a la Sudamericana antes del cierre del campeonato.

Allende fue titular por el sector izquierdo de la defensa y se mantuvo en cancha hasta el final. Su presencia en el partido que selló el boleto internacional reflejó el lugar que ganó en el equipo durante la recta final del torneo, en la que el cuerpo técnico lo sostuvo en el once.

Allende se ganó un lugar por la izquierda y su pase sigue en Colón

A los 30 años, el defensor se incorporó a Guaraní con el campeonato en marcha y en menos de seis meses se adueñó del puesto. La continuidad que encontró desde su llegada le permitió afirmarse en el lateral izquierdo y ser parte del equipo que cumplió uno de los principales objetivos deportivos del club paraguayo.