Villa Dora sumó otro triunfo en la Liga Argentina Femenina

Villa Dora consiguió los dos triunfos que fue a buscar el fin de semana a Rosario, ya que el sábado por la noche, había derrotado en el Ricardo Velasco a Náutico Avellaneda de Rosario por un contundente 3 a 0, y el domingo, en el estadio Sol América, se impuso por 3 a 1 a Normal 3 de Rosario. De este modo revirtió lo que fue el comienzo negativo en la primera fecha en la cual cayó ante Estudiantes de La Plata y Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Andrés Meynet.

En un cotejo arbitrado por Alejo Bernini y Cristian Chunco, los parciales del triunfo de Villa Dora sobre Normal 3 de Rosario fueron 23-25, 25-23, 25-16 y 25-17. En una jornada muy húmeda y calurosa, el partido fue muy duro en el comienzo, pero muy parejo. En el segundo chico, si bien comenzó equilibrado, a partir del punto 13 conseguido por las Doras, no hubo forma de detenerlas y cerraron el 1 a 1.

image.png Villa Dora consiguió la segunda victoria en la Liga, ya que el sábado superó a Náutico Avellaneda.

Con un trabajo muy eficiente, manteniendo la concentración y una buena defensa, Villa Dora no tuvo inconvenientes en imponerse en el set y poner las cosas 2 a 1. El cuarto y definitivo, las conducidas por Estanislao Vachino no dejaron dudas, demostraron su jerarquía, fueron contundentes y ganaron con claridad. La victoria del último chico no tuvo nunca en dudas, y quedó refrendado al ganarlo 25 a 17.

La formación de Las Doras

Villa Dora jugó con Julia Paulini, Victoria Arnaudo, Pilar Cina, Candela Folmer, Lina Decoud, Micol Etcheverry, Laila Romero, Isabella Stumpo, Neylin Riascos, Abril Chirino, Florencia Saavedra, Emma Oldani, Eugenia Pereyra (capitán) y Catalina Turina. Entrenador: Estanislao Vachino; asistente: Alejandro Brambilla; asistente: Leonardo Marty; ayudantes: Sebastián Arabi y Gonzalo Ambrosini.

Además de la victoria de Villa Dora, el clásico rosarino quedó para Sonder que derrotó en el R. Velasco a Náutico Avellaneda por 3 a 1, mientras que en la provincia de Entre Ríos, San José se impuso 3 a 1 a Vélez Sarsfield. En el polideportivo Víctor Nethol, Gimnasia de La Plata derrotó a CEF 5 de La Rioja 3 a 1, y en el microestadio de Núñez, River doblegó a San Lorenzo 3 a 0, y Estudiantes de La Plata a Instituto 3 a 0.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Gimnasia de La Plata 12, Estudiantes de La Plata 10, River Plate 9, CEF 5 de La Rioja 8, San Lorenzo 7, Ferro Carril Oeste 6; Boca Juniors, Sonder e Instituto de Córdoba 5, Villa Dora y San José 3, Vélez Sarsfield y Normal 3 1, Náutico Avellaneda y Banco Provincia de La Plata 0.

En el tercer fin de semana las Doras recibirán a San José de Entre Ríos el 31 de enero y a Universidad de La Matanza el 2 de febrero. En el cuarto weekend también jugarán en el Andrés Meynet contra CEF 5 de La Rioja el 7 de febrero e instituto de Córdoba el 9 de ese mes. En el quinto weekend, el 16 de febrero, Villa Dora se medirá con Sonder de Rosario, con localía a favor del mejor posicionado, y luego será visitante de Banco de La Plata (21 de febrero), y Vélez Sarsfield (23 de febrero).