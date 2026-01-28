Vuelve a tomar fuerza la chance de ver a Messi en la Copa Libertadores

La chance de que Lionel Messi dispute la Libertadores volvió a instalarse luego de las declaraciones de Jorge Mas, uno de los propietarios de Inter Miami

La posibilidad de que Lionel Messi dispute la Copa Libertadores volvió a instalarse con fuerza luego de las declaraciones de Jorge Mas, uno de los propietarios del Inter Miami .

El empresario reconoció que mantiene conversaciones con Alejandro Domínguez para que los equipos de la MLS y, en general, de la Concacaf vuelvan a participar en la Libertadores y la Copa Sudamericana, y lo definió como “un sueño”.

¿Messi jugará la Libertadores con Inter Miami?

El propio Domínguez confirmó que el tema está sobre la mesa, aunque aclaró que la definición no depende exclusivamente de la Conmebol. Según explicó, cualquier avance debe resolverse dentro de la Concacaf, la confederación que agrupa a Estados Unidos, México y Centroamérica, respetando los acuerdos institucionales entre organismos.

En ese contexto, quien también se refirió a la posibilidad fue Nery Pumpido, actual director de desarrollo de la Conmebol: “Se está hablando, pero por ahora no hay nada”, aunque dejó una puerta abierta al remarcar que “en el fútbol nada es difícil”. Además, se mostró entusiasmado con la chance de que Messi pueda disputar el máximo torneo continental sudamericano.

“Ojalá pueda despedirse jugando la Copa Libertadores porque es un anhelo de él también”, expresó Pumpido, en diálogo con medios rosarinos, y subrayó que el interés por contar con figuras de talla mundial responde a la relevancia histórica del certamen.

“La Conmebol siempre quiere tener a los mejores jugadores del mundo”, agregó, al mencionar casos recientes de estrellas internacionales compitiendo en torneos sudamericanos.

Desde la Conmebol recordaron que existen antecedentes concretos: los clubes mexicanos participaron de la Copa Libertadores entre 1998 y 2016, con campañas destacadas y finales disputadas. Domínguez fue claro al respecto: “La puerta quedó abierta, pero si quieren regresar, tienen que hacerlo a través de la Concacaf”.

Por ahora, la chance de ver a Messi jugando la Libertadores sigue siendo un deseo latente, aunque el mensaje fue contundente: no es imposible y el debate permanece abierto.