Ya se vive la Maratón Santa Fe–Coronda, la "más linda del mundo"

Ya se corre la maratón más linda del mundo. Minutos antes de las nueve de la mañana se puso en marcha la gran fiesta del río. Llegó la 48° edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda . Son 18 nadadores, entre ellos algunos santafesinos, y varios argentinos, que buscarán unir la capital provincial con la costanera de Coronda. Serán 59.500 kilómetros, con la particularidad que no se pasará por el Vado en Santo Tomé, y no se utilizará la Cortada de Sauce Viejo. Se cumplen 65 años de aquella primera edición, la concretada en 1961, y ganada por uno de los factótum; Carlos Larriera. Los italianos Giuseppe Ilario, Alessio Occhipinti y Niccolò Ricciardi lideran la competencia. Martín Carrizo viene en el cuarto lugar.

2 - Johndry Segovia

3 - Martin Carrizo

Posiciones altura Parque Industrial de Sauce Viejo

Hombres

1 - Alessio Occhipinti (Italia)

2 - Giuseppe Ilario (Italia)

3 - Niccolò Ricciardi (Italia)

4-Martín Carrizo (Argentina)

5-Matheus Evantelista (Brasil)

Mujeres

1-Mayte Puca (Argentina)

2-Veronica Santoni (Italia)

3-Mariel Loyato (Argentina)

La vigencia de la Maratón Santa Fe-Coronda

El 22 de enero de 1961 será recordado por todos los tiempos por ser una jornada histórica en la vida del deporte santafesino y argentino. Ese domingo, se corrió la primera maratón acuática que unió Santa Fe con Coronda.

La Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda conmemora 65 años de la realización de su primera edición, consolidándose como una de las competencias de aguas abiertas más emblemáticas del país y un verdadero patrimonio deportivo y cultural de la provincia de Santa Fe.

Conocida como “la más linda del mundo”, la prueba tuvo su inicio en el año 1961 a partir de la iniciativa de Carlos Larriera junto a un grupo de corondinos entre los que se encontraban Dermidio Cabral y Werfil Castro, quienes fueron los principales gestores del proyecto.

Aquellas primeras ideas comenzaron a tomar forma en una reunión realizada el 11 de noviembre de 1960 en el bar ex Mosconi, ubicado frente a la plaza Urquiza de la ciudad de Coronda. En dicho encuentro se sentaron las bases de una competencia que, con el paso del tiempo, creció hasta alcanzar proyección nacional e internacional.

Desde ese día de 1960 y a lo largo de más de seis décadas, la Maratón Santa Fe-Coronda ha trascendido generaciones, ha convocado a grandes leyendas del mundo de las aguas abiertas y se posicionó como un símbolo de tradición y pasión por el deporte, estrechamente ligado a la identidad del río y de las ciudades que une.

Un recorrido de más de 59 kilómetros

La Maratón Acuática Santa Fe – Coronda constituye uno de los acontecimientos deportivos más relevantes de la región, no solo por la exigencia deportiva que implica, sino también por su valor histórico, cultural y turístico. Año tras año, convoca a miles de personas a lo largo del recorrido y fortalece el vínculo entre el deporte, el río y las comunidades de las distintas localidades.

La edición 2026 contará con la participación de 18 nadadores y nadadoras, en ramas masculina y femenina, provenientes de Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, España, Francia e Italia, lo que reafirma el carácter internacional y el prestigio que distingue a esta prueba a nivel mundial.

En cuanto al recorrido, que tendrá una distancia final de 59.500 kilómetros, tendrá la particularidad que no se pasará por el Vado en Santo Tomé, y tampoco por la tradicional Cortada de Sauce Viejo. Fernando Fleitas, integrante del Comité Organizador explicó que "se va a repetir lo que se hizo en el 88, en el 96, 2000 y 2022, como no se puede hacer el ingreso al Vado por la obra del Puente Carretero, entonces vamos a retomar por Cuatro Bocas y vamos a hacer un recorrido completo del Salado en contra, desde ahí hasta el balneario de Santo Tomé. Se alarga la carrera unos 500 metros en ese sector".

En relación a la Cortada de Sauce Viejo afirmó que “Se esperó hasta el último momento, pero el río bajó su nivel y el reglamento de World Aquatics no permite nadar con menos de 1,40 metros de profundidad, lo que hizo que no se pueda realizar el paso por ese sector”.

"Tenemos mucha fe que va a salir todo bien. La altura del rio ha bajado bastante esta semana. Es un metro más que el año pasado, y eso va a favorecer a los nadadores. La temperatura del agua es mucho más fría que lo que fue el año pasado. El recorrido va a sufrir varios cambios, con respecto a los años anteriores" destacó el ganador de la edición 91.

Los 18 protagonistas de la Maratón Santa Fe-Coronda: