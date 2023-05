Yacaré de Paraguay clasificó a semifinales del Súper Rugby Américas

El comienzo fue perfecto para Yacaré XV llegando al temprano try, antes del sexto minuto, cuando tras una serie de fases con los forwards, el segunda línea Mariano Garcete mantuvo su alto nivel en el torneo para, con el empuje de sus compañeros, abrir el marcador con el primer try. Federico Cacciabue aportó la conversión, en una noche difícil con su pie. Selknam no se entregó y tras estar cerca del try un rato antes, al minuto 25 llegó al try el pilar Vittorio Lastra en un ataque que había comenzado varios metros atrás, dentro de su campo.

El primer tiempo terminó con Yacare XV reforzando la creencia de que el suyo es el mejor scrum del torneo, empujando al pack local al punto que el referí Nehuén Jauri Rivero no tuvo otra opción que dar try-penal, dejando a la franquicia paraguaya liderando 14-5 en el entretiempo.

A falta de 30 minutos y aprovechando que Yacaré XV acababa de recibir una segunda tarjeta amarilla por juego sucio de Garcete – que se unió a Federico Cacciabue en el sinbin – Selknam jugó el line; el maul en avance depositó al ala Raimundo Martínez en el ingoal. La conversión de Santiago Videlo le puso emoción al partido, dejando el parcial en 17-12.

Cuando fue el turno de Selknam de tener un jugador menos, el apertura de Yacaré volvió a errar un penal que hubiera alejado a su equipo a más de un try de diferencia con doce minutos por jugar.

Esta chance perdida pareció darle una nueva vida a los chilenos que se lanzó al ataque y llegó al try que necesitó de la asistencia del TMO para convalidarse. Apoyado por Clemente Saavedra, la conversión de Videla puso a su equipo arriba, por primera vez en el partido, 19-17.

De la salida siguiente, un penal innecesario del ingresado hooker Diego Escobar le dio la oportunidad a Nacho Inchauspe para que, desde 40 yardas y con su primer kick de la noche, recuperó el liderazgo que no dejaría en los minutos finales.

Recordemos que el pasado viernes por la noche en Montevideo, la franquicia con base en Argentina, Pampas derrotó a Peñarol de Uruguay, como visitante por 16-10 (PT 13-10), y obtuvo la clasificación para las semifinales de la Super Liga Americana de Rugby (SLAR), instancia para la cual ya estaban clasificados el equipo oriental y Dogos de Argentina.

Este domingo, a partir de las 19, jugarán en Dogos con American Raptors a partir de las 19, en cancha de Tala Rugby Club de la ciudad de Córdoba, y luego solo restaría una fecha para el fin de la fase regular. El santafesino Juan Cruz Strada irá al banco de los suplentes en el elenco que tiene base en la provincia de Córdoba.