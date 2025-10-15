Se confirmó la presencia de varias estrellas para el Argentina Open 2026

El Argentina Open confirmó a Francisco Cerúndolo, los italiano Lorenzo Musetti y Matteo Berrettini, el brasileño Joao Fonseca y el francés Gael Monfils

La cuenta oficial del Argentina Open confirmó la presencia destacada del argentino Francisco Cerúndolo , los italiano Lorenzo Musetti y Matteo Berrettini , el brasilero Joao Fonseca y el francés Gael Monfils para la edición 2026 del torneo.

La noticia fue confirmada este miércoles por la tarde, donde se destacó que “el Argentina Open vuelve al Buenos Aires Lawn Tennis Club con una mezcla perfecta de talento, carisma y emoción”.

El Argentina Open se prepara con todo

Cerúndolo es actualmente el jugador argentino mejor ubicado en el ranking ATP, ya que actualmente ocupa la 21ª posición. Además, fue finalista en la última edición.

Musetti, por su parte, fue una de las grandes novedades, y probablemente será el principal candidato al título, ya que este año tuvo una impresionante gira de polvo de ladrillo e incluso se metió en el top 10.

Su compatriota Berrettini supo ser número 5 del mundo e incluso alcanzó la final de Wimbledon en el 2021, pero en los últimos años sufrió muchísimo por las lesiones y todavía busca reencontrarse con su mejor versión.

Otro de los confirmados fue Fonseca, quien buscará defender el título obtenido este año. El brasilero comenzó la temporada en un altísimo nivel y todo apuntaba a que iba a meterse en las primeras posiciones del ranking, pero todavía sigue sin encontrar regularidad.

Por último aparece Monfils, que es una de las grandes estrellas del tenis mundial hace casi dos décadas. El francés, que se retirará de la práctica profesional el año que viene, traerá su carisma y alegría a la Argentina por última vez. El Argentina Open se llevará a cabo entre el 7 y el 15 de febrero del año que viene.