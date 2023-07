A punta de pistola y cuchilla: así fue el salvaje y violento robo en un despensa de Bº Loyola Sur

Violento robo a una despensa en barrio Loyola Sur

Luisa, la titular del comercio, narró lo acontecido: "Nosotros dejamos ingresar a los clientes presionando un botón para que puedan abrir la puerta. Los delincuentes aprovecharon el momento preciso de la salida de una persona para entrar".

"Eran dos delincuentes que llegaron en moto. A fuerza de violencia, presión y con armas en las manos, redujeron a dos empleados y una clienta del comercio. Los tiraron al piso detrás del mostrador. Luego con una cuchilla en el cuello, llevaron a uno de los empleados de rehén hasta el interior de la vivienda que se comunica a la despensa", continuó contando la comerciante de barrio Loyola Sur.

"Se llevaron todo el dinero que había, todos los celulares y computadoras. Como la perra, una Ovejera Alemán, estaba muy nerviosa con la situación y no paraba de ladrar, la cortaron con el cuchillo en el hocico", subrayó.

"Lamentablemente no es la primera vez que nos pasa, sí con esta violencia y salvajismo. Ya nos asaltaron como 14 veces y estamos realmente cansados de tanta inseguridad. Los delincuentes son dueños de las calles y hacen lo que quieren. Nosotros, los trabajadores, somos los que tenemos que estar encerrados entre cuatro paredes con el corazón en la boca esperando que no nos pase nada. No es justo vivir y trabajar así", finalizó Luisa.