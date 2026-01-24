Allanamiento y aprehensión de los presuntos ladrones que cometieron un robo en Rafaela

La investigación fue realizada por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) tras un robo perpetrado el domingo pasado en la ciudad. Los pesquisas recolectaron testimonios, analizaron imágenes de cámaras de videovigilancia y reconstruyeron el hecho antes, durante y después del ataque, lo que permitió identificar y aprehender a los dos sospechosos.

El 18 de enero se produjo un robo en la ciudad de Rafaela , hecho que fue denunciado por la víctima luego de su consumación. En la presentación, la persona damnificada aportó precisiones sobre el horario, el lugar y la modalidad de actuación de los dos delincuentes.

A partir de estos datos, la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó la investigación inmediata del caso. El trabajo estuvo a cargo de pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) , quienes reconstruyeron paso a paso el trayecto criminal de los autores.

Como resultado de las tareas investigativas, los agentes lograron identificar y aprehender a los presuntos ladrones, identificados como M. S. B., de 23 años, y B. A., de 25. Durante el procedimiento se secuestraron elementos probatorios incriminantes vinculados a la consumación del delito.

Ladrones aprehendidos

El robo, calificado como audaz y veloz, provocó que la víctima demorara algunos minutos en reponerse antes de realizar la denuncia policial. El hecho ocurrió el domingo pasado en un barrio de la ciudad de Rafaela.

El fiscal de Flagrancia del MPA, Pedro Machado, dispuso que los pesquisas de la PDI avanzaran con la reconstrucción del suceso y el esclarecimiento del hecho. En ese marco, los investigadores recabaron testimonios de vecinos, analizaron imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas y evaluaron los resultados de los peritajes criminalísticos realizados en el inmueble donde ocurrió el robo.

La articulación y análisis de toda la información permitió establecer la presunta identidad de los autores, quienes fueron aprehendidos durante un allanamiento realizado en las últimas horas. En el domicilio requisado se secuestraron elementos de interés para la causa, directamente relacionados con el ilícito investigado.

Delito imputado

Las actuaciones fueron informadas a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, que a su vez dio intervención al fiscal Pedro Machado. El funcionario judicial ordenó que los dos aprehendidos permanezcan privados de su libertad, sean correctamente identificados y se les forme causa como presuntos autores del delito de robo.

Los elementos secuestrados y las actuaciones realizadas serán presentados durante la audiencia imputativa, prevista para comienzos de la próxima semana.