Uno Santa Fe | Policiales | Mujer

Liberaron a la mujer que abandonó a su hijo de nueve años con síndrome de Down en El Palomar

Se dispuso una medida de restricción de acercamiento con el menor. La decisión parte desde el MPA junto a la Secretaría de Niñez de la provincia sobre la situación de extrema vulnerabilidad de la mujer y su familia.

29 de noviembre 2025 · 16:47hs
Liberaron a la mujer que abandonó a su hijo de nueve años con síndrome de Down en El Palomar

Jose Busiemi

La fiscal Milagros Parodi ordenó el viernes liberar a la mujer que había abandonado a su hijo de nueve años con síndrome de Down en El Palomar de la ciudad de Santa Fe. La decisión se tomó tras analizar en conjunto con la Secretaría de la Niñez de la provincia la situación de extrema vulnerabilidad que vive la mujer y su familia.

Mientras tanto, se dispuso una medida de restricción de acercamiento con el menor, que permanece bajo la guarda de su padre.

La detención de la mujer

La mujer fue detenida el pasado martes a la noche acusada de abandonar a su hijo en la plaza de El Palomar. El caso salió a la luz cuando el padre del menor, de 47 años, regresó a su domicilio en barrio Centenario y fue notificado por su esposa de que el niño se “había perdido” mientras estaban juntos en el centro. Desesperado, el hombre contactó de inmediato a la central de emergencias 911.

Minutos después de emitirse el pedido de paradero, efectivos de Orden Público encontraron al niño solo y desorientado, lo trasladaron a la Comisaría 1° para su resguardo y fue puesto bajo el cuidado de personal especializado, dándose intervención a la Secretaría de Niñez.

Sin embargo, el relato de la madre fue rápidamente contradicho. Al tomar conocimiento de la denuncia del padre, este declaró que su esposa no había “perdido” al niño, sino que lo habría abandonado deliberadamente en la plaza antes de regresar sola a su vivienda a bordo de un remis.

Tras su liberación durante la noche de este viernes por decisión del fiscal, se espera que la mujer sea imputada en libertad la semana próxima. Debido a que no puede acercarse a su casa ni tiene a otros familiares que la alojen, permanece en un dispositivo municipal para personas en situación de calle.

Para el lunes, se espera que la mujer sea entrevistada por personal de la Secretaría de la Niñez.

Mujer hijo Síndrome de Down El Palomar
Noticias relacionadas
otro patrullero involucrado en un accidente vial: ya son cuatro en once dias en la ciudad de santa fe

Otro patrullero involucrado en un accidente vial: ya son cuatro en once días en la ciudad de Santa Fe

cayeron 13 narcos que traian cocaina desde bolivia y que la vendian en distintos puntos del sur santafesino

Cayeron 13 narcos que traían cocaína desde Bolivia y que la vendían en distintos puntos del sur santafesino

operativo federal por fentanilo adulterado: santa fe, entre las provincias allanadas

Operativo federal por fentanilo adulterado: Santa Fe, entre las provincias allanadas

cuatro mujeres y un hombre murieron tras chocar de frente en la ruta 90, en el sur de la provincia de santa fe

Cuatro mujeres y un hombre murieron tras chocar de frente en la ruta 90, en el sur de la provincia de Santa Fe

Lo último

Unión cederá a uno de sus arqueros para que tenga rodaje

Unión cederá a uno de sus arqueros para que tenga rodaje

Todo lo que el socio de Colón tiene que saber a la hora de ir a votar

Todo lo que el socio de Colón tiene que saber a la hora de ir a votar

El Trébol: apresaron a cuatro vendedores de drogas y les secuestraron estupefacientes

El Trébol: apresaron a cuatro vendedores de drogas y les secuestraron estupefacientes

Último Momento
Unión cederá a uno de sus arqueros para que tenga rodaje

Unión cederá a uno de sus arqueros para que tenga rodaje

Todo lo que el socio de Colón tiene que saber a la hora de ir a votar

Todo lo que el socio de Colón tiene que saber a la hora de ir a votar

El Trébol: apresaron a cuatro vendedores de drogas y les secuestraron estupefacientes

El Trébol: apresaron a cuatro vendedores de drogas y les secuestraron estupefacientes

Barcelona venció 3-1 al Alavés y recuperó la cima de La Liga

Barcelona venció 3-1 al Alavés y recuperó la cima de La Liga

Colapinto: Manejé mal toda la qualy, es culpa mía

Colapinto: "Manejé mal toda la qualy, es culpa mía"

Ovación
Colapinto tuvo otra mala clasificación y largará último en el Gran Premio de Qatar

Colapinto tuvo otra mala clasificación y largará último en el Gran Premio de Qatar

Colapinto: Manejé mal toda la qualy, es culpa mía

Colapinto: "Manejé mal toda la qualy, es culpa mía"

Los Pumas se recuperaron tras un flojo comienzo en Dubai

Los Pumas se recuperaron tras un flojo comienzo en Dubai

Barcelona venció 3-1 al Alavés y recuperó la cima de La Liga

Barcelona venció 3-1 al Alavés y recuperó la cima de La Liga

Piastri ganó la sprint y Colapinto terminó último en Qatar

Piastri ganó la sprint y Colapinto terminó último en Qatar

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL