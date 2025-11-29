Liberaron a la mujer que abandonó a su hijo de nueve años con síndrome de Down en El Palomar

Se dispuso una medida de restricción de acercamiento con el menor. La decisión parte desde el MPA junto a la Secretaría de Niñez de la provincia sobre la situación de extrema vulnerabilidad de la mujer y su familia.

La fiscal Milagros Parodi ordenó el viernes liberar a la mujer que había abandonado a su hijo de nueve años con síndrome de Down en El Palomar de la ciudad de Santa Fe. La decisión se tomó tras analizar en conjunto con la Secretaría de la Niñez de la provincia la situación de extrema vulnerabilidad que vive la mujer y su familia .

Mientras tanto, se dispuso una medida de restricción de acercamiento con el menor , que permanece bajo la guarda de su padre.

La detención de la mujer

La mujer fue detenida el pasado martes a la noche acusada de abandonar a su hijo en la plaza de El Palomar. El caso salió a la luz cuando el padre del menor, de 47 años, regresó a su domicilio en barrio Centenario y fue notificado por su esposa de que el niño se “había perdido” mientras estaban juntos en el centro. Desesperado, el hombre contactó de inmediato a la central de emergencias 911.

Minutos después de emitirse el pedido de paradero, efectivos de Orden Público encontraron al niño solo y desorientado, lo trasladaron a la Comisaría 1° para su resguardo y fue puesto bajo el cuidado de personal especializado, dándose intervención a la Secretaría de Niñez.

Sin embargo, el relato de la madre fue rápidamente contradicho. Al tomar conocimiento de la denuncia del padre, este declaró que su esposa no había “perdido” al niño, sino que lo habría abandonado deliberadamente en la plaza antes de regresar sola a su vivienda a bordo de un remis.

Tras su liberación durante la noche de este viernes por decisión del fiscal, se espera que la mujer sea imputada en libertad la semana próxima. Debido a que no puede acercarse a su casa ni tiene a otros familiares que la alojen, permanece en un dispositivo municipal para personas en situación de calle.

Para el lunes, se espera que la mujer sea entrevistada por personal de la Secretaría de la Niñez.