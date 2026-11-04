Ataques de perros en el Gran Santa Fe: el MPA investiga en este 2026 casi 40 denuncias y un tercio son de pitbulls

El fiscal regional Jorge Nessier precisó que se registra casi un caso judicializado por semana en la Primera Circunscripción. Advirtió sobre una importante "cifra negra" de hechos intrafamiliares que no se denuncian y recordó el antecedente sentado en la causa por el caso Diego Román. Las investigaciones fueron unificadas en una oficina temática especial.

Ataques de perros en Santa Fe: el MPA investiga casi 40 denuncias y un tercio involucra a pitbulls. Foto: archivo UNO Santa Fe.

En el marco de la crecida alarma social provocada por la seguidilla de ataques de perros en la capital provincial , las cifras oficiales de la Justicia santafesina aportan una dimensión estadística al fenómeno.

Según los registros informáticos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), actualmente se contabilizan algo menos de 40 denuncias penales por mordeduras o agresiones caninas en la jurisdicción en lo que va del año 2026, un indicador que se sitúa levemente por debajo de los 45 legajos iniciados en el mismo período del año anterior.

El fiscal regional de la Primera Circunscripción, Dr. Jorge Nessier, aclaró que la cifra representa un piso estimativo, dado que en las primeras etapas procesales "a veces uno de estos hechos no está definido desde el punto de vista de la calificación jurídica como mordedura de perro, sino simplemente como lesiones leves o lesiones culposas". En la práctica, el volumen de denuncias representa un promedio constante de casi un caso por semana.

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"En más de un tercio de las causas donde el sistema informático logró determinar la raza del animal, esta se correspondía con la raza Pitbull, aunque también existen episodios causados por perros mestizos. La finalidad de la pena no es solo un castigo, sino advertir a la sociedad qué puede ocurrir ante la conducta desaprensiva de un dueño", explicó Jorge Nessier, fiscal regional del MPA, en diálogo con LT10

Alcance geográfico, gravedad de las lesiones y "cifra negra"

El relevamiento encarado por la fiscalía abarca fundamentalmente al departamento La Capital y se extiende a los otros seis departamentos que integran la Primera Circunscripción Judicial.

Respecto de las características de los legajos en trámite, el funcionario judicial detalló la diversidad de situaciones existentes:

De la herida leve a la secuela permanente: la escala de agresiones va desde lesiones cutáneas menores hasta cuadros traumáticos severos que involucran deformaciones permanentes de rostro o la pérdida de un órgano.

Predominio de razas y mestizos: en más de un 33% de los expedientes donde la raza fue fehacientemente identificada, figuraban ejemplares de la raza pitbull, registrándose también incidentes protagonizados por canes mestizos de mediano y gran porte.

Ataques intrafamiliares no denunciados: Nessier remarcó la existencia de una relevante "cifra negra", motivada por el hecho de que numerosos ataques ocurren dentro del ámbito del hogar y entre familiares, por lo que no llegan a traducirse en una denuncia penal.

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Enfoque jurídico: del delito culposo al dolo eventual y el precedente "Diego Román"

En cuanto al encuadre penal que aplica el MPA, las actuaciones se inician habitualmente bajo la figura de lesiones culposas. No obstante, el fiscal aclaró que en episodios de extrema gravedad no se descarta imputar a los propietarios por homicidio con dolo eventual, en aquellos supuestos donde el tenedor conociendo la peligrosidad asume el riesgo y se despreocupa del resultado final.

Durante su análisis, Nessier trajo a colación la sentencia dictada por el trágico fallecimiento del niño Diego Román en la localidad de Recreo, proceso judicial que concluyó con la condena a 3 y 4 años de prisión para dos personas.

El fiscal destacó dicho fallo como un precedente clave sobre la responsabilidad penal de los dueños: "Allí se sancionó la conducta desaprensiva y descuidada respecto de los animales, acreditándose en el juicio el total descuido en la prevención de cualquier tipo de incidente".

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Centralización de las causas en el MPA

Para dar una respuesta más eficiente y estandarizada frente a este tipo de sucesos, la Fiscalía Regional 1 dispuso concentrar el trámite de todas las denuncias en la Oficina de Asignaciones Temáticas Especiales.

Esta dependencia unifica tanto los legajos originados por maltrato animal (encuadrados en la Ley 14.346) como aquellas causas donde los animales intervienen provocando lesiones o daños a terceros, permitiendo un seguimiento integral de la conducta de los tenedores y el destino de los animales involucrados.