La altura del río Paraná llegó a los 5,86 metros en el Puerto de Santa Fe, mientras que el Salado alcanzó los 2,92 metros, ambos subieron en las últimas horas. La Municipalidad continúa con la asistencia a las familias evacuadas, los controles sanitarios y los trabajos para reforzar el sistema de protección hídrica.

La situación hídrica en la ciudad de Santa Fe continúa bajo monitoreo ante la crecida de los ríos Paraná y Salado . Según los últimos registros informados, el río Paraná alcanzó los 5,86 metros en el Puerto de Santa Fe , mientras que el Salado registró una altura de 2,92 metros .

En este contexto, la Municipalidad mantiene activos los dispositivos de asistencia para las familias afectadas por la situación hídrica. Actualmente, 275 personas permanecen alojadas en los centros de asistencia de Alto Verde y Colastiné Sur , distribuidas en 86 familias.

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Cuántas personas permanecen evacuadas en Santa Fe

De acuerdo con el último relevamiento municipal, en el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde permanecen alojadas 248 personas, de las cuales 154 son mayores y 94 menores, pertenecientes a 77 familias.

En tanto, en el Centro de Asistencia Integral Nº 2 de Colastiné Sur se encuentran otras 27 personas: 18 mayores y nueve menores, correspondientes a nueve familias.

De esta manera, el municipio brinda asistencia a un total de 275 personas, entre ellas 172 adultos y 103 menores, que permanecen alojadas en ambos espacios.

Durante este martes, el dispositivo de salud municipal, junto con la Cruz Roja, realizó un relevamiento del estado sanitario de las personas alojadas en Colastiné Sur. Además, se brindaron controles generales a los vecinos que se acercaron al predio.

En Alto Verde, por su parte, continúa la asistencia integral a las familias, con atención sanitaria, entrega de medicamentos, controles de salud y seguimiento de tratamientos. También se desarrollan tareas de limpieza y recolección de residuos en el predio.

Garantizan la continuidad escolar

Otra de las acciones que lleva adelante el municipio está vinculada con la continuidad educativa de los niños y niñas alojados en los centros de asistencia.

En articulación con el Ministerio de Educación, la Municipalidad implementa el programa MUNIBUS Educativo, impulsado por la Secretaría de Educación, que permite trasladar a los menores hacia sus respectivas instituciones escolares en los turnos mañana y tarde.

Trabajos para reforzar el sistema de protección hídrica

En paralelo a la asistencia a las familias, personal municipal continúa con los trabajos de mantenimiento y acondicionamiento del sistema de protección hídrica.

Las tareas incluyen la limpieza de estaciones de bombeo y la preparación y el armado de cañerías y tableros eléctricos necesarios para la instalación de equipos.

Además, se realizan trabajos de bolseo en el paraje La Boca y Colastiné Sur, como parte de los operativos de limpieza y mantenimiento en sectores afectados por la situación hídrica.

El municipio mantiene el monitoreo de la evolución de los niveles de los ríos y de las condiciones de las familias que residen en zonas vulnerables, con el objetivo de coordinar intervenciones preventivas y garantizar la asistencia cuando sea necesaria.

Las recomendaciones del municipio ante la crecida de los ríos

Frente a este escenario, la Municipalidad de Santa Fe solicitó a los vecinos circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que participa de los operativos preventivos y evitar transitar por sectores anegados.

También recordó la importancia de no arrojar residuos en calles, canales o desagües, para evitar obstrucciones que puedan dificultar el escurrimiento del agua ante eventuales precipitaciones.

Ante consultas o situaciones que requieran intervención municipal, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Atención Ciudadana 0800 777 5000.