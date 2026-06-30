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Robó un televisor y una moto, intentó quitarle el arma a un policía durante la fuga y terminó detenido

El hombre, de 31 años, fue aprehendido tras una persecución en Santa Fe, en la que se resistió al arresto y resultó herido por un disparo con escopeta provista. Horas después, la Policía confirmó que los elementos que llevaba habían sido robados de una vivienda de barrio Villa Setúbal.

Juan Trento

Por Juan Trento

30 de junio 2026 · 19:33hs
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Robo y resistencia: Se le imputan atentado

  • Robo y resistencia: Se le imputan atentado, resistencia a la autoridad y robo de televisor y moto.

La madrugada del martes dejó un violento episodio policial en la ciudad de Santa Fe. Un hombre de 31 años fue aprehendido luego de una persecución en la que intentó arrebatarle el arma reglamentaria a un efectivo del Comando Radioeléctrico mientras escapaba con una motocicleta y un televisor robados. Durante el forcejeo resultó herido por un disparo efectuado con una escopeta provista y quedó internado bajo custodia policial.

Con el avance de la investigación, los efectivos lograron establecer que los elementos que transportaba habían sido sustraídos horas antes de una vivienda ubicada en calle J. P. López al 1000, en barrio Villa Setúbal, en el noreste de la capital provincial.

La denuncia

El procedimiento comenzó minutos después de las 4, cuando vecinos alertaron a la Central de Emergencias 911 sobre la presencia de dos hombres que trasladaban objetos de dudosa procedencia.

Personal del Comando Radioeléctrico localizó a uno de los sospechosos, que caminaba junto a una motocicleta de color rojo y transportaba un televisor. Al intentar identificarlo, el hombre desobedeció la orden policial y escapó.

La persecución concluyó en la intersección de avenida General Paz y Gorostiaga. Allí el sospechoso ofreció una fuerte resistencia, forcejeó con los efectivos, tomó del chaleco a uno de ellos e intentó apoderarse de su arma reglamentaria. Durante el enfrentamiento, el inspector Candia sufrió lesiones.

Frente a esa situación, una suboficial efectuó un disparo con una escopeta provista. El proyectil impactó en la región dorsal izquierda del sospechoso, quien finalmente fue reducido y aprehendido.

Aprehendido

El detenido fue identificado por sus iniciales D. G. Z., de 31 años. Tras el procedimiento fue trasladado bajo custodia al hospital José María Cullen, donde los médicos constataron que presentaba una herida en la zona intercostal izquierda. Permanece internado en la Sala 6.

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Vincularon al ladrón con un robo registrado en una vivienda

Mientras se desarrollaban las actuaciones policiales, alrededor de las 5.30 ingresó un nuevo llamado al 911 que daba cuenta de un robo consumado en una vivienda de calle J. P. López al 1000.

La propietaria relató que, al levantarse, encontró la casa completamente revuelta y comprobó el faltante de un televisor de 32 pulgadas y de una motocicleta Guerrero G110 Trip roja, dominio A159FSL, que estaba estacionada en el patio delantero.

Además, constató que los delincuentes habían roto el vidrio de la puerta de ingreso para acceder al inmueble y que la llave había quedado colocada desde el exterior.

Recuperados y secuestrados

A partir del avance de la investigación, los policías determinaron que la motocicleta y el televisor que llevaba el detenido durante la persecución coincidían con los denunciados como robados en esa vivienda.

De esa manera, a la causa inicial por atentado y resistencia a la autoridad se incorporó también la imputación por el delito de robo.

Delitos imputados

La Jefatura de la Unidad Regional I fue informada sobre el procedimiento y el secuestro de los elementos recuperados. La investigación quedó a cargo de la fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó identificar formalmente al detenido y atribuirle los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y robo.

Además, dispuso la intervención de peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar las pericias correspondientes y continuar con la búsqueda del segundo sospechoso, quien logró escapar.

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