Una fuerte explosión en una rotisería de barrio San José dejó tres trabajadores heridos con quemaduras

La deflagración ocurrió al encender un horno en el local gastronómico "Albén", ubicado en Gobernador Freyre y Risso. El dueño y dos empleados sufrieron lesiones de distinta gravedad, mientras que la onda expansiva se sintió a varias cuadras de distancia.

Una fuerte explosión sacudió la tranquilidad de barrio San José este viernes por la tarde, dejando un saldo de tres personas heridas con quemaduras de diverso grado. El hecho tuvo lugar pasadas las 19 en el interior de la rotisería "Albén", ubicada en la esquina de Gobernador Freyre y calle Risso.

Según los primeros reportes, la detonación se produjo al encender uno de los hornos del comercio, y la principal hipótesis apunta a una fuga de gas . La estruendosa deflagración se escuchó a varias cuadras a la redonda, lo que motivó que los vecinos alertaran de inmediato a la central de emergencias 911.

Testimonio del propietario de la rotisería y asistencia médica

Al arribar al lugar, personal de Orden Público, de Cuerpos de la Policía capitalina y bomberos zapadores tomaron contacto con el dueño del local, Iván Aquino, de 36 años. El comerciante confirmó a los oficiales que la explosión se produjo al intentar encender un horno y que, aparentemente, la causa fue una fuga de gas.

Producto del estallido, Aquino y sus dos empleados, Ricardo Nazareno Duarte (43) y Juan Carlos Romero (53), sufrieron lesiones por quemaduras. Minutos después, un equipo del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias SIES 107 asistió a los tres heridos.

El médico a cargo dispuso el traslado de Aquino al hospital Iturraspe. Allí, fue revisado, constatándose que presentaba quemaduras superficiales. Tras recibir las curaciones pertinentes, quedó internado en observación.

Trabajo de peritaje e investigación en curso

Una vez controlada la situación y extinguido cualquier posible vestigio de fuego, los bomberos zapadores policiales iniciaron la inspección de las instalaciones. Utilizando elementos técnicos apropiados, revisaron el estado de las redes de gas natural, la mampostería y la red eléctrica del local con el objetivo de determinar fehacientemente el origen de la explosión.

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe informó la novedad al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El fiscal ordenó la realización de los peritajes de rigor por parte de los especialistas y solicitó un informe médico detallado sobre cada uno de los trabajadores heridos para avanzar con la investigación judicial.