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Detuvieron otra vez al protagonista del motín de Las Flores: lo acusan de amenazas e intento de usurpación en Santo Tomé

Se trata de Facundo Castro, autor del asesinato del penitenciario Marcos Sánchez, el lunes 17 de agosto de 1999 en la cárcel de Las Flores. Además, registra otras causas por violencia de género, amenazas calificadas y evasión de la prisión domiciliaria.

Juan Trento

Por Juan Trento

8 de octubre 2026 · 11:43hs
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Facundo Castro

José Busiemi/ UNO Santa Fe

Facundo Castro

En las últimas horas, en la ciudad de Sauce Viejo, pesquisas de la Sección Delitos Especiales de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I aprehendieron a un hombre y a una mujer durante un allanamiento autorizado por la Justicia, en el marco de una investigación por las amenazas con un arma de fuego sufridas por una persona en su domicilio de Santo Tomé.

La detención de Facundo Castro, un peligroso asesino de Santa Fe

La detención de Facundo Castro, un peligroso asesino de Santa Fe

La denuncia por las amenazas

La investigación se inició a partir de la denuncia de la víctima, quien relató que el pasado 9 de julio un hombre y una mujer se presentaron en su domicilio y, bajo amenazas con un arma de fuego, le exigieron que abandonara la vivienda.

El episodio fue denunciado ante las autoridades y derivó en una investigación para identificar a los presuntos responsables y determinar el lugar donde residían.

• LEER MÁS: Dieron detalles sobre la detención de Facundo Castro, un asesino condenado en Santa Fe con tres pedidos de captura

La investigación de la PDI

A partir de distintas tareas investigativas, los pesquisas de la PDI Región I lograron identificar a los presuntos involucrados y establecieron el domicilio donde residirían. Con esos elementos, solicitaron las correspondientes medidas judiciales para avanzar con el procedimiento.

Con la autorización judicial, los agentes allanaron una vivienda de Sauce Viejo, con la colaboración de oficiales del grupo de irrupción del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe.

Durante el procedimiento fueron aprehendidos Facundo Castro, de 48 años, y su mujer, J. V. C.

Además, los investigadores secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos una motocicleta y una prenda de vestir que, según el relato de la víctima, coincidirían con las utilizadas durante el hecho investigado.

La atribución delictiva

Los responsables del procedimiento comunicaron la novedad a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que hizo lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial dispuso que Castro y la mujer continuaran privados de su libertad, fueran trasladados a Medicina Legal para la correspondiente revisión médica, identificados y posteriormente alojados en una dependencia policial de Orden Público.

La atribución delictiva provisoria quedó establecida como amenazas calificadas por el uso de arma de fuego.

motín Las Flores detenido Facundo Castro amenazas
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