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Caso Omar Bonacci: imputan este martes al motociclista detenido por la muerte del exdirigente de Colon

La audiencia se desarrollará a las 13 en los Tribunales de Santa Fe. El fiscal Gonzalo Iglesias detallará los cargos contra el acusado de 35 años por el trágico incidente vial ocurrido en Santo Tomé. Los estudios anatomopatológicos complementarios a la autopsia serán determinantes para definir la calificación legal del hecho.

13 de octubre 2026 · 11:15hs
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Caso Omar Bonacci: imputan al motociclista detenido por la muerte del exdirigente de Colón en Santo Tomé.

Caso Omar Bonacci: imputan al motociclista detenido por la muerte del exdirigente de Colón en Santo Tomé.

La Justicia penal de Santa Fe dará un paso formal decisivo este martes a las 13 en la causa que investiga la trágica muerte de Omar Bonacci (72 años), exdirigente del Club Atlético Colón. En la Sala 2 del anexo de los Tribunales santafesinos se llevará a cabo la audiencia imputativa contra el motociclista detenido por el suceso, identificado con las iniciales MA (35 años).

El acto procesal estará encabezado por el fiscal de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Gonzalo Iglesias, quien atribuirá formalmente los cargos y la calificación legal provisoria contra el imputado antes de solicitar la correspondiente fecha para la audiencia de medidas cautelares.

LEER MÁS: La muerte de Omar Bonacci: la necropsia no pudo determinar si el fallecimiento fue consecuencia de la pelea por una discusión de tránsito

"El principal desafío de la investigación radica en establecer el nexo causal directo entre el golpe propinado durante la discusión de tránsito y el deceso de la víctima", indicaron desde el MPA.

Discusión de tránsito y desenlace fatal en el centro de Santo Tomé

El hecho que motivó la investigación penal se registró durante la noche del lunes 5 de octubre en la intersección de Avenida 7 de Marzo y calle Moreno, en pleno centro de la ciudad de Santo Tomé.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones policiales y testimoniales:

Altercado de tránsito: la víctima, quien conducía un automóvil Toyota Yaris, mantuvo un altercado de maniobra con el conductor de una motocicleta Motomel Blitz.

Escalada de violencia: la discusión verbal subió de tono rápidamente hasta que el motociclista descendió y le habría propinado un golpe a Bonacci.

Desplome y deceso: el exdirigente sabalero cayó sobre el pavimento e ingresó sin vida minutos después al SAMCo local tras ser trasladado de urgencia por los servicios de emergencias.

La clave de la autopsia: estudios anatomopatológicos y antecedentes médicos

Para la Fiscalía, la determinación de la responsabilidad penal del imputado depende de los dictámenes forenses definitivos. Los informes preliminares de la autopsia revelaron que la víctima no presentaba fracturas óseas, traumatismos de cráneo severos ni lesiones cervicales mecánicas suficientes para justificar la muerte instantánea por el mero impacto físico.

Frente a esta complejidad médica, el fiscal Iglesias ordenó la realización de estudios anatomopatológicos complementarios y requirió la historia clínica completa de Bonacci. El objetivo es dilucidar si el deceso fue desencadenado por una complicación cardíaca o falla cardiorrespiratoria sobrevenida a raíz de la situación de alto estrés emocional vivida durante el altercado.

El resultado de estas pericias resultará determinante para fijar la carátula definitiva de la causa, que podría oscilar entre un homicidio simple, un homicidio preterintencional o un homicidio culposo, clave para definir si el acusado esperará el juicio en prisión preventiva o en libertad.

Omar Bonacci motociclista tránsito Santo Tomé
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