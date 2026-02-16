Uno Santa Fe | Policiales | pareja

Atrapado por dispararle a su pareja: intentó simular que fue accidental y lo investigan por tentativa de femicidio

El auxilio a un automovilista que llevaba a su mujer herida con un balazo en el abdomen, derivó en su aprehensión. El testimonio que brindó el hombre a los policías no fue convincente, por lo que se sospecha de una tentativa de femicidio

Juan Trento

Por Juan Trento

16 de febrero 2026 · 12:01hs
Atrapado por dispararle a su pareja: intentó simular que fue accidental y lo investigan por tentativa de femicidio

gentileza

Atrapado por dispararle a su pareja: intentó simular que fue accidental y lo investigan por tentativa de femicidio

Este domingo al mediodía, dos oficiales del Comando Radioeléctrico de Rosario informaron a los operadores de la central de emergencias 911 que abrirían el tránsito para facilitar el traslado de una mujer herida en un Chevrolet Corsa con destino al Sanatorio de la Mujer.

tentativa femicidio Rosario
Atrapado por dispararle a su pareja: intentó simular que fue accidental y lo investigan por tentativa de femicidio

Atrapado por dispararle a su pareja: intentó simular que fue accidental y lo investigan por tentativa de femicidio

Al arribar al centro médico, el conductor manifestó que la víctima es su pareja y sostuvo que el disparo fue accidental: relató que ella estaba moviendo ropa de un placard cuando un revólver de su propiedad cayó al piso, se accionó y la hirió en el abdomen.

El hombre quedó aprehendido en el marco de la investigación para esclarecer el suceso. Los uniformados secuestraron el arma de fuego, un revólver calibre 22, que estaba cargado con cinco balas, además de una vaina servida y una ojiva deformada que quedó incrustada en un mueble.

Aprehendido

Tras dejar a la mujer bajo atención médica y con custodia policial, los efectivos se dirigieron junto al hombre a la vivienda donde ocurrió el hecho, ubicada en pasaje Patria al 2700.

En el inmueble dialogaron con la madre de la víctima y hallaron el revólver con su funda sobre un escritorio. Ante las inconsistencias entre el relato y los indicios recolectados, aprehendieron al sospechoso, identificado como J. E. V., de 47 años, y dieron intervención a los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Peritajes criminalísticos

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional II Rosario de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención a la fiscal de Flagrancia, Eliana Molina.

La funcionaria ordenó que el hombre sea trasladado a la Comisaría de la Mujer y sometido a los peritajes de dermotest y demás pruebas de rigor para determinar si fue quien efectuó el disparo. También dispuso el secuestro formal del revólver calibre 22 y la realización de peritajes criminalísticos en la vivienda.

Los trabajos fueron realizados por agentes del área Científica de la PDI, quienes incautaron el arma, las cinco balas, la vaina servida y la ojiva impactada contra el mueble, elementos que serán analizados en el marco de la causa.

pareja femicidio disparo Rosario
Noticias relacionadas
doble homicidio en rosario: dos hombres fueron asesinados a balazos en distintos hechos

Doble homicidio en Rosario: dos hombres fueron asesinados a balazos en distintos hechos

apuntaron con un arma a la policia, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 anos

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

En un control en la ruta nacional 34 Gendarmería secuestro 401 aves y tortugas, traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Lo último

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores siguen sin cobrar y crece la incertidumbre por el futuro de la empresa

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores siguen sin cobrar y crece la incertidumbre por el futuro de la empresa

La CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

La CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

Unión mantuvo la base, pero el equipo no arranca y los resultados no son buenos

Unión mantuvo la base, pero el equipo no arranca y los resultados no son buenos

Último Momento
Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores siguen sin cobrar y crece la incertidumbre por el futuro de la empresa

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores siguen sin cobrar y crece la incertidumbre por el futuro de la empresa

La CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

La CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

Unión mantuvo la base, pero el equipo no arranca y los resultados no son buenos

Unión mantuvo la base, pero el equipo no arranca y los resultados no son buenos

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Ovación
Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

Dura caída de Unión ante Independiente de Oliva en el Gigante de la Ruta 9

Dura caída de Unión ante Independiente de Oliva en el Gigante de la Ruta 9

Colón volvió a fallar en casa y suma cuatro derrotas en fila

Colón volvió a fallar en casa y suma cuatro derrotas en fila

Villa Dora se lo dio vuelta a UVT en San Juan y es puntero del torneo

Villa Dora se lo dio vuelta a UVT en San Juan y es puntero del torneo

Policiales
En una entradera en barrio Ciudadela robaron 50 mil dólares y $2.000.000, además de joyas de gran valor

En una entradera en barrio Ciudadela robaron 50 mil dólares y $2.000.000, además de joyas de gran valor

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus