El auxilio a un automovilista que llevaba a su mujer herida con un balazo en el abdomen, derivó en su aprehensión. El testimonio que brindó el hombre a los policías no fue convincente, por lo que se sospecha de una tentativa de femicidio

Atrapado por dispararle a su pareja: intentó simular que fue accidental y lo investigan por tentativa de femicidio

Este domingo al mediodía, dos oficiales del Comando Radioeléctrico de Rosario informaron a los operadores de la central de emergencias 911 que abrirían el tránsito para facilitar el traslado de una mujer herida en un Chevrolet Corsa con destino al Sanatorio de la Mujer .

Al arribar al centro médico, el conductor manifestó que la víctima es su pareja y sostuvo que el disparo fue accidental: relató que ella estaba moviendo ropa de un placard cuando un revólver de su propiedad cayó al piso, se accionó y la hirió en el abdomen .

El hombre quedó aprehendido en el marco de la investigación para esclarecer el suceso. Los uniformados secuestraron el arma de fuego, un revólver calibre 22, que estaba cargado con cinco balas, además de una vaina servida y una ojiva deformada que quedó incrustada en un mueble.

Aprehendido

Tras dejar a la mujer bajo atención médica y con custodia policial, los efectivos se dirigieron junto al hombre a la vivienda donde ocurrió el hecho, ubicada en pasaje Patria al 2700.

En el inmueble dialogaron con la madre de la víctima y hallaron el revólver con su funda sobre un escritorio. Ante las inconsistencias entre el relato y los indicios recolectados, aprehendieron al sospechoso, identificado como J. E. V., de 47 años, y dieron intervención a los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Peritajes criminalísticos

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional II Rosario de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención a la fiscal de Flagrancia, Eliana Molina.

La funcionaria ordenó que el hombre sea trasladado a la Comisaría de la Mujer y sometido a los peritajes de dermotest y demás pruebas de rigor para determinar si fue quien efectuó el disparo. También dispuso el secuestro formal del revólver calibre 22 y la realización de peritajes criminalísticos en la vivienda.

Los trabajos fueron realizados por agentes del área Científica de la PDI, quienes incautaron el arma, las cinco balas, la vaina servida y la ojiva impactada contra el mueble, elementos que serán analizados en el marco de la causa.