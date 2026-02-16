Uno Santa Fe | Policiales | vidriera

Rompió la vidriera de un local en el microcentro para robar y fue aprehendido

Sucedió este domingo cuando un delincuente arrojó un trozo de hormigón contra el cristal de una vidriera de un comercio en calle Mendoza al 2600. Quedó registrado en cámaras del 911, y luego fue atrapado por oficiales del Comando Radioeléctrico

Por Juan Trento

16 de febrero 2026 · 12:00hs
El detenido por el intento de robo en el microcentro santafesino

Este domingo, alrededor de las 21, los cristales de una vidriera ubicada sobre calle Mendoza al 2600, entre San Jerónimo y San Martín, fueron destrozados de un piedrazo por un delincuente. El estallido y los movimientos en la calle fueron detectados por los operadores de las cámaras de videovigilancia públicas instaladas en la zona, y uno de ellos envió al móvil policial más cercano.

Efectivos del Comando Radioeléctrico lograron individualizar al sospechoso cuando corría por calle Mendoza y lo aprehendieron. Luego fue identificado como E. J. L., de 27 años, y trasladado a la Comisaría 1ª de Santa Fe, donde quedó alojado en uno de los calabozos.

El estruendo por la rotura de la vidriera en calle Mendoza al 2600, además de quedar registrado en las imágenes de las cámaras del 911, motivó llamados de ocasionales peatones que se convirtieron en involuntarios testigos del hecho. Sin dudarlo, utilizaron sus teléfonos celulares y denunciaron lo ocurrido a la central de emergencias 911.

La rápida llegada de los oficiales del Comando —que se encontraban a apenas 150 metros del lugar— permitió la aprehensión del delincuente ante la mirada de las personas que transitaban por la peatonal San Martín y de quienes se encontraban en el tradicional bar de la esquina noreste.

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia, Guillermo Persello. El funcionario judicial ordenó que el hombre continúe privado de su libertad, que sea debidamente identificado y que se le forme causa como presunto autor del delito de daño.

