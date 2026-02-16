Uno Santa Fe | Colón | Colón

José Neris se dio por despedido y estalló el conflicto en Colón

José Neris se presentó al entrenamiento de Colón con escribano, envió una intimación y aseguró que vive una situación “angustiante e insostenible”.

Ovación

Por Ovación

16 de febrero 2026 · 17:36hs
José Neris se dio por despedido y estalló el conflicto en Colón

Prensa Colón

El conflicto entre Colón y el uruguayo José Neris escaló a un punto de máxima tensión. Este lunes, el delantero se presentó en el entrenamiento en el Predio 4 de Junio acompañado por un escribano y comunicó que se considera en libertad de acción tras haber enviado una intimación formal a la institución el sábado pasado.

La decisión del futbolista se conoció públicamente a través de una entrevista exclusiva con FútbolUy, donde expuso su versión del conflicto y apuntó directamente contra la dirigencia sabalera.

Denuncias y frases que sacuden el mundo Colón

Neris aseguró que desde el final de su préstamo en Uruguay fue presionado para abandonar el club con el argumento de “recuperar lo invertido”. Según relató, rechazó propuestas a préstamo que implicaban extender su vínculo y, desde entonces, quedó marginado del plantel.

José Neris
Jos&eacute; Neris afirm&oacute; que se considera jugador libre y carg&oacute; duramente contra la dirigencia de Col&oacute;n.

José Neris afirmó que se considera jugador libre y cargó duramente contra la dirigencia de Colón.

“Entreno solo, apartado de mis compañeros. No me tienen en cuenta ni para amistosos”, explicó. Además, reveló una frase que generó fuerte impacto: “El presidente (José Alonso) me dijo que, si no aceptaba alguna oferta, me iba a tener ‘cortando el pasto’ y corriendo alrededor de la cancha”.

Un escenario emocional límite

El delantero de 25 años describió su presente como “emocionalmente angustiante e insostenible”. Contó que recibió insultos y amenazas, y que atraviesa un momento complejo lejos de su familia. “Hablar sana. Pero lo que más sana es jugar al fútbol”, sostuvo.

La presentación con escribano y su autodespido abren ahora un frente legal que podría resolverse en los escritorios. Mientras tanto, el caso suma un nuevo foco de tensión institucional en Colón y deja al descubierto un conflicto que ya desbordó lo deportivo.

Colón José Neris Uruguay
