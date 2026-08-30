Santo Tomé: dos motociclistas balearon el frente de una vivienda en barrio Adelina Centro

El propietario de la vivienda denunció que se trató de un ataque intimidatorio. Los disparos impactaron contra el frente del inmueble y no hubo personas heridas. Homicidios de la PDI investiga si existe relación con el intento de asesinato de Darío Ortega, ocurrido horas antes en la misma zona

Este sábado, alrededor de las 23.15 , un hombre de 25 años, identificado como A. E. B. , denunció que su vivienda ubicada en Roverano al 2800, en barrio Adelina Centro de Santo Tomé , fue atacada a balazos.

Según relató el propietario a los policías que llegaron al lugar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el frente de la vivienda, sacaron un arma de fuego y efectuaron varios disparos. El ataque no dejó personas heridas, aunque los proyectiles impactaron contra el frente del inmueble y provocaron daños materiales visibles .

El propietario sostuvo ante los agentes que se trató de una maniobra de amedrentamiento. También contó que escuchó alrededor de media docena de detonaciones y que, después de los disparos, los agresores escaparon rápidamente del lugar.

Cuando salió a la calle, algunos vecinos le confirmaron que habían observado a dos personas a bordo de una motocicleta en el momento del ataque.

La denuncia y la intervención policial

La víctima dio aviso a la central de emergencias 911 y minutos después llegaron efectivos de Orden Público de la Subcomisaría 13ª, quienes dialogaron con el denunciante y constataron los impactos de bala en el frente de la vivienda.

Los agentes también identificaron a vecinos que pudieran aportar información sobre lo ocurrido y comenzaron a relevar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en las inmediaciones.

El objetivo es determinar si alguna de esas cámaras registró a los agresores antes de llegar al domicilio, durante el ataque o en la huida.

Investigan si existe relación con otro hecho violento

El ataque contra la vivienda ocurrió pocas horas después de otro episodio de extrema violencia registrado en barrio Adelina Centro. Tal como informó UNO Santa Fe, este sábado alrededor de las 18 intentaron matar a balazos a Darío Ortega, de 27 años, en la misma zona de Santo Tomé.

Ortega fue trasladado de urgencia al Hospital Cullen, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Luego quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva, en estado crítico y con pronóstico reservado.

Ante la sucesión de ambos episodios, los investigadores de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajan para determinar si existe alguna conexión entre el intento de homicidio de Ortega y el ataque a balazos contra la vivienda de Roverano al 2800.

La investigación quedó en manos de la PDI

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, cuyos responsables informaron lo ocurrido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que se encontraba de turno.

El fiscal ordenó que sean identificadas y entrevistadas las personas que pudieran aportar información como testigos. También dispuso el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona que pudieran haber registrado el desplazamiento de los atacantes.

Además, se ordenó el secuestro de las imágenes de interés y la realización de los peritajes criminalísticos correspondientes.

Las tareas fueron encomendadas a los especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Por el momento, el hecho fue calificado provisoriamente como abuso de arma de fuego y la investigación continúa para identificar a los responsables y establecer los motivos del ataque.

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