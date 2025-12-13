Avenida Perón y pasaje Leiva, una esquina bajo fuego: otro joven asesinado y el recuerdo de un ataque múltiple hace 40 días

El crimen ocurrió este viernes por la noche en Barranquitas, donde la víctima recibió un disparo en el pecho y murió en el lugar. En la misma esquina, semanas atrás, un ataque a tiros dejó un muerto y dos heridos graves

Un joven fue asesinado de un balazo en el pecho este viernes por la noche , minutos después de las 22 , en inmediaciones de avenida Perón y pasaje Leiva , en el barrio Barranquitas , en el oeste de la ciudad de Santa Fe. El crimen es investigado por la fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, María Laura Urquiza .

Según relataron vecinos y ocasionales transeúntes, el cuerpo del hombre fue observado tendido entre la vereda y la calle , completamente inmóvil. De inmediato dieron aviso a la central de emergencias 911 , que comisionó a una patrulla de la Policía de Acción Táctica (PAT) para verificar la situación.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el joven presentaba sangre en la zona torácica, por lo que preservaron y acordonaron la escena y comunicaron la novedad. Minutos después se sumaron efectivos del Comando Radioeléctrico capitalino, ya que el sector comenzó a colmarse de vecinos que intentaban conocer qué había sucedido.

Fallecido

Posteriormente arribó una médica del SIES 107, quien revisó el cuerpo y constató el fallecimiento. La profesional determinó además que la víctima había recibido un disparo en el pectoral izquierdo, sin orificio de salida.

Los efectivos dialogaron con vecinos del barrio Barranquitas en busca de testigos que pudieran aportar datos relevantes. Además, constataron la existencia de una cámara de videovigilancia ubicada en el cantero central de la intersección de avenida Perón y pasaje Leiva.

Las imágenes que registre ese dispositivo podrían resultar cruciales para reconstruir lo ocurrido e identificar al presunto autor del homicidio. La víctima no pudo ser identificada en el lugar, ya que no llevaba documentación. A unos 20 metros del cuerpo se hallaron un teléfono celular y una bolsa con un polvillo blanco, elementos que fueron secuestrados para su análisis.

Peritajes criminalísticos

La fiscal ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, la identificación de vecinos que puedan aportar información y el secuestro de las imágenes de la cámara de videovigilancia. Asimismo, dispuso que, una vez finalizadas las tareas en el lugar, el cuerpo sea trasladado a la morgue judicial para la toma de huellas dactilares y su posterior identificación.

Los trabajos periciales fueron realizados por personal del área Científica de la PDI.

Un antecedente cercano

El hecho ocurre en una zona que ya había sido escenario de un ataque criminal reciente. Tal como informó UNO Santa Fe, el domingo 2 de noviembre, en horas de la tarde, en el mismo sector de avenida Perón y pasaje Leiva un hombre descendió de un auto azul y disparó contra tres personas.

En aquel episodio murió Hugo Hernán Albornoz, de 47 años, mientras que José Luis Gutiérrez (27) y Matías Albornoz (32) resultaron gravemente heridos y lograron sobrevivir tras ser operados. Por ese hecho, el jueves 27 de noviembre, la PDI aprehendió a dos personas durante un allanamiento en el norte de la ciudad, quienes fueron imputadas por homicidio calificado por el uso de arma de fuego y doble tentativa de homicidio.

En esa causa, las imágenes de la cámara de videovigilancia de avenida Perón y pasaje Leiva resultaron determinantes para identificar a los autores. Ahora, los investigadores confían en que ese mismo registro vuelva a ser clave para esclarecer el crimen ocurrido este viernes por la noche.