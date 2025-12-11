Uno Santa Fe | Policiales | Ruta Nacional 168

Un vehículo volcó en la ruta nacional 168 y el conductor fue asistido por Bomberos Voluntarios de Paraná

Un accidente de tránsito ocurrió este jueves en la ruta nacional 168, a la salida del Túnel Subfluvial, en el sector que une las ciudades de Santa Fe y Paraná.

11 de diciembre 2025 · 21:15hs
Un vehículo volcó en la ruta nacional 168 y el conductor fue asistido por Bomberos Voluntarios de Paraná.

Bomberos Voluntarios de Paraná

Un vehículo volcó en la ruta nacional 168 y el conductor fue asistido por Bomberos Voluntarios de Paraná.

Un accidente de tránsito que terminó con el vuelco de un vehículo ocurrió este jueves por la tarde en la ruta nacional 168, a la salida del Túnel Subfluvial, en el sector que une las ciudades de Santa Fe y Paraná. Bomberos Voluntarios entrerrianos intervinieron en el siniestro.

Según se informó, un vehículo utilitario volcó pasando el peaje, del lado santafesino, en momentos en que se registraba una intensa lluvia y fuertes vientos.

LEER MÁS: Las ciudades de Santa Fe y Paraná analizan la posibilidad de un transporte fluvial que conecte ambas capitales

Desde el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná explicaron que inicialmente habían sido alertados sobre un siniestro del lado entrerriano, pero “cuando llegamos al lugar nos informaron que había sido del lado de Santa Fe”.

Vuelco sin heridos graves

Al arribar al sitio indicado, Bomberos se encontraron con la utilitaria volcada y sin ocupantes en su interior. El bombero señaló que “el conductor ya había salido y había sido asistido por una ambulancia del 107 de Paraná”, por lo que no fue necesaria una intervención de rescate.

Aunque el ocupante ya estaba fuera de peligro, Bomberos debió actuar para prevenir eventuales incidentes derivados del vuelco. En ese sentido, se indicó que “se realizaron tareas de prevención dado que la batería estaba tocando el capot”, por lo que se procedió a asegurar la zona y controlar el vehículo.

El conductor del vehículo resultó con algunas lesiones que no revistieron gravedad.

Ruta Nacional 168 vuelco vehículo
Noticias relacionadas
En Bº Candioti Sur, ni las rejas se salvan: fue aprehendido por llevarse una valla de la vieja traza del tren en calle Vélez Sarsfield

En Bº Candioti Sur, ni las rejas se salvan: fue aprehendido por llevarse una valla de la vieja traza del tren en calle Vélez Sarsfield

Ruta Nacional 19. Transportaban 360 kilos de carne vacuna distribuidos en siete bolsas de arpillera plásticas

Ruta Nacional 19: evadieron un control y terminaron detenidos con 360 kilos de carne sin documentación

los dos detenidos y el arma secuestrada tras la pelea entre vecinos

Mató al pitbull de su vecina con una cuchilla y la dueña reaccionó atacando a la hija del agresor

Vuelco en la Circunvalación Oeste

Circunvalación Oeste: perdió el control, volcó y terminó contra el cerco de una Casa Bomba

Lo último

La Asamblea Universitaria de la UNL eligió como rectora a Laura Tarabella, primera mujer que ocupa el cargo en la historia

La Asamblea Universitaria de la UNL eligió como rectora a Laura Tarabella, primera mujer que ocupa el cargo en la historia

Un vehículo volcó en la ruta nacional 168 y el conductor fue asistido por Bomberos Voluntarios de Paraná

Un vehículo volcó en la ruta nacional 168 y el conductor fue asistido por Bomberos Voluntarios de Paraná

Colón analiza el fichaje de Santiago Briñone para reforzar el mediocampo

Colón analiza el fichaje de Santiago Briñone para reforzar el mediocampo

Último Momento
La Asamblea Universitaria de la UNL eligió como rectora a Laura Tarabella, primera mujer que ocupa el cargo en la historia

La Asamblea Universitaria de la UNL eligió como rectora a Laura Tarabella, primera mujer que ocupa el cargo en la historia

Un vehículo volcó en la ruta nacional 168 y el conductor fue asistido por Bomberos Voluntarios de Paraná

Un vehículo volcó en la ruta nacional 168 y el conductor fue asistido por Bomberos Voluntarios de Paraná

Colón analiza el fichaje de Santiago Briñone para reforzar el mediocampo

Colón analiza el fichaje de Santiago Briñone para reforzar el mediocampo

Colón habría cerrado la llegada del defensor Leandro Allende

Colón habría cerrado la llegada del defensor Leandro Allende

Las ciudades de Santa Fe y Paraná analizan la posibilidad de un transporte fluvial que conecte ambas capitales

Las ciudades de Santa Fe y Paraná analizan la posibilidad de un transporte fluvial que conecte ambas capitales

Ovación
El fixture de Unión en 2026: un calendario cargado y rivales de peso

El fixture de Unión en 2026: un calendario cargado y rivales de peso

Preocupación en Colón: empleados sin sueldo y sin respuestas a mitad de diciembre

Preocupación en Colón: empleados sin sueldo y sin respuestas a mitad de diciembre

La AFA definió el fixture 2026 del fútbol argentino

La AFA definió el fixture 2026 del fútbol argentino

Los rivales de Unión en 2026: cómo llega cada equipo

Los rivales de Unión en 2026: cómo llega cada equipo

Colón acelera gestiones y podría viajar a Paraguay para resolver la deuda con Alberto Espínola

Colón acelera gestiones y podría viajar a Paraguay para resolver la deuda con Alberto Espínola

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles