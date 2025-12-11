Uno Santa Fe | Policiales | hombre

Emboscaron y asesinaron a balazos a un hombre en barrio Cabal: investigan un ataque sicario

Dos motociclistas sorprendieron a la víctima, de 36 años, en la esquina de Castañaduy y Zeballos. La víctima tenía antecedentes y consumos problemáticos.

Juan Trento

Por Juan Trento

11 de diciembre 2025 · 09:12hs
Emboscaron y asesinaron a balazos a un hombre en barrio Cabal: investigan un ataque sicario

Prensa

Un homicidio a balazos sacudió la noche del miércoles en el barrio Cabal. Cerca de las 20.30, un hombre de 36 años, identificado como Mauro Adrián Chamorro, fue emboscado y ejecutado en inmediaciones de Castañaduy y Estanislao Zeballos.

Embed

Dos motochorros armados sorprendieron a la víctima y abrieron fuego de manera inmediata. Los vecinos escucharon “una lluvia de disparos” y, al salir de sus viviendas, encontraron a Chamorro tendido en la calle, gravemente herido y sin vida.

Fueron ellos quienes dieron aviso a la central de emergencias 911. Minutos después, arribaron agentes de Orden Público y de Cuerpos, quienes corroboraron el fallecimiento junto al médico policial. Chamorro tenía antecedentes penales y un historial de consumos problemáticos, según confirmaron fuentes de la investigación.

Preservación de la escena

Efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 10° establecieron un amplio perímetro para preservar la escena del crimen hasta la llegada de los pesquisas de Homicidios y del equipo de peritos criminalísticos de la PDI.

Paralelamente iniciaron el relevamiento en el barrio, entrevistando a vecinos y comerciantes para obtener datos sobre los atacantes. También comenzaron la búsqueda de cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, que pudieran haber registrado el arribo de los homicidas, la secuencia del ataque y la posterior fuga.

Los investigadores de Homicidios de la PDI trabajaron en conjunto con agentes de Orden Público y de Cuerpos para reconstruir los movimientos previos y posteriores al crimen. La principal hipótesis apunta a un ataque planificado: Chamorro vivía a solo dos cuadras del lugar donde fue ejecutado, lo que refuerza la sospecha de que los agresores conocían sus rutinas.

Peritajes criminalísticos y actuación fiscal

La novedad fue comunicada a las Jefaturas de la Unidad Regional I y de la PDI, que a su vez informaron a la fiscal de Homicidios, María Laura Urquiza. La funcionaria llegó al lugar cerca de las 23 y ordenó: peritajes criminalísticos completos en la escena, el secuestro de imágenes de cámaras de seguridad del sector, la identificación de familiares y vecinos que pudieran aportar datos relevantes, además del traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia.

Los peritajes estuvieron a cargo del área Científica de la PDI, que recolectó vainas, proyectiles y otros elementos de interés para la causa.

hombre balazos asesinado Barrio Cabal
