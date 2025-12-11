Uno Santa Fe | Policiales | preso

Quedó preso un dealer que transportaba más de 600 pastillas de éxtasis y drogas de diseño valuadas en $50 millones

Es oriundo de Paraná y semanas atrás cayó detenido en un cruce de rutas del departamento Castellanos junto a su hija menor. En su casa encontraron más droga

11 de diciembre 2025 · 08:48hs
Detenido por transportar droga de diseño valuada en $50.000.000

Detenido por transportar droga de diseño valuada en $50.000.000

La Fiscalía federal de Rafaela formalizó la investigación penal contra un hombre de 30 años que fue detenido en el cruce de las rutas nacionales 19 y 34, a la altura de la localidad de Angélica, a 82 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, mientras transportaba en su auto, y junto a su hija de 4 años, 665 “rolas” de éxtasis, 70 dosis de LSD (ácido lisérgico), 215 gramos de cristal de Mdma (mismo componente que el éxtasis) y 320 gramos de ketamina. El acusado quedó imputado, con prisión preventiva, por el delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización.

El caso fue expuesto por el auxiliar fiscal Pablo Micheletti durante una audiencia de formalización realizada el 28 de noviembre pasado ante el juez de Garantías Aurelio Antonio Cuello Murua.

La identificación del Chevrolet estuvo motivada por la falta de chapa patente delantera.

El caso

La investigación se inició el 25 de noviembre último, alrededor de las 23, a raíz de un control vehicular en la intersección de las rutas nacionales 19 y 34, a la altura de la localidad de Angélica, jurisdicción del departamento Castellanos, a 82 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.

Personal policial observó que un Chevrolet Tracker circulaba en infracción a la Ley Nacional de Tránsito por no tener colocada la chapa patente en su parte frontal, ante lo cual se detuvo su marcha.

Al ser consultado sobre la documentación obligatoria para circular, el conductor se mostró nervioso y solamente exhibió la licencia de conducir, pero no la cédula de identificación del rodado, y argumentó que la tenía cargada digitalmente en la aplicación “Mi Argentina”.

Ante los fallidos intentos para obtener esa copia digital, exhibió una captura de pantalla de su teléfono. Frente a esa situación irregular, el personal policial consultó al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) para determinar si el vehículo tenía pedido de secuestro, y certificaron las numeraciones del rodado.

Durante la inspección, se observó el desprendimiento de una funda del asiento trasero, del lado izquierdo. Al intentar verificar los números de identificación, divisaron en ese sector una bolsa de plástico color blanca. Al consultar a B.D.R. qué transportaba, reconoció de manera voluntaria y ante los oficiales que se trataba de sustancias estupefacientes. Adentro de una bolsa sellada ubicada en el asiento trasero del vehículo se hallaron 665 dosis de éxtasis, 70 de LSD, 215 gramos de cristales y 320 gramos de ketamina, con una valuación estimada en 50 millones de pesos.

Los 200 gramos de cristales de Mdma, de valor millonario.

Además, se incautaron de 124.700 pesos en efectivo, 400 dólares, tres teléfonos celulares, y el vehículo involucrado. En cuanto a su hija, de 4 años, se adoptaron medidas de resguardo y fue entregada a su madre.

El 26 de noviembre personal de la unidad de Gendarmería Nacional llevó a cabo un allanamiento y registro del domicilio del imputado, en Paraná.

En el lugar, los federales se incautaron de “gran cantidad de estupefacientes” y sustancias asociadas al «corte» o estiramiento; elementos de pesaje, fraccionamiento y preparación; semillas de cannabis y documentación de interés para la investigación, que aún está bajo análisis, según publicó fiscales.gob.ar.

A pedido del representante del MPF, el juez dispuso como medida de coerción la prisión preventiva por 90 días para el imputado, identificado por sus iniciales como B.D.R., y que es oriundo de la capital entrerriana, Paraná.

Entre los principales fundamentos para la medida de coerción, se mencionó la posible existencia de nexos con personas dedicadas al narcotráfico. También se mencionó que el conductor registraba, como antecedente condenatorio, una pena de 3 años de prisión en ejecución condicional por el delito de abuso sexual con acceso carnal, impuesta el 11 de agosto de 2021 por el Juzgado Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Entre Ríos.

