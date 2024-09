Bº Don Bosco: un vecino se levantó para ir a trabajar y descubrió que le habían robado el auto enfrente de su casa

Le robaron su auto, modelo Renault 9 de color gris, frente a su casa ubicada en la esquina de Castelli y Urquiza. "No tengo otro medio de transporte", indicó.

auto robado don bosco.jpg Auto robado en barrio Don Bosco.

"Me levanto como de costumbre para ir a trabajar; entro a las 4, así que salgo a eso de las 3 y pico. El coche es un Renault 9 gris sin particularidades, salvo una calcomanía de Argentina en el lado derecho de la patente. Ahora no sé cómo voy a ir a trabajar, ya que no tengo otro medio de transporte", comentó el damnificado.

El propietario del vehículo presentó la denuncia del robo en la Comisaría 11° de Santa Fe. Había optado por estacionar su coche frente a su hogar debido a la falta de cocheras disponibles en la zona.