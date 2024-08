Bº Sargento Cabral: captaron a delincuentes trepando al techo de una casa en un intento de robo en banda

Los vecinos de Derqui y Rivadavia denuncian que están cansados de la situación y que juntaron firmas para presentar notas al municipio sobre la falta de luminaria en el lugar.

Falta de luminaria en Sargento Cabral

"No es la primera vez que ocurre esto. Nosotros ya lo informamos al municipio con notas, tenemos 500 firmas juntadas y presentadas a la Municipalidad para que se arreglen las luces led. La oscuridad conlleva a que haya tanta inseguridad, el vecino no sale porque no hay buena visibilidad", expuso un vecino.

"Acá eran siete muchachos en una entradera ¿Qué puede hacer el vecino? Andan por el barrio, a la policía la ves circulando pero nunca se quedan", agregó.

Otro vecino expuso: "No vienen nunca ni a poner un foco ni a sacar los nidos de loros que hay ahí. Hace 15 días a una señora le entraron dos veces en la misma semana. Le robaron todo. Tenemos una inseguridad total, al intendente le reclamamos ya desde antes de asumir".