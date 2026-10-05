Balearon en la cabeza a un peluquero de 22 años en barrio Belgrano y aprehendieron a un joven por el hecho

El ataque ocurrió dentro de una peluquería ubicada en Espora al 3200. La víctima, Franco Calabrese, fue trasladada de urgencia al hospital Cullen y quedó internada en estado delicado. Un joven de 18 años fue aprehendido como presunto autor de la tentativa de homicidio

El presunto agresor, de 18 años, fue aprehendido y se le realizó un dermotest; la causa fue caratulada como tentativa de homicidio

Este domingo, poco antes de las 18, se produjo un violento ataque a balazos en barrio Belgrano de la ciudad de Santa Fe . Un hombre encapuchado ingresó a una peluquería ubicada en calle Espora al 3200 , disparó contra un joven de 22 años que se encontraba en el interior y escapó corriendo.

La víctima fue identificada como Franco Calabrese, de 22 años , quien recibió un balazo en la cabeza . Tras el ataque, fue asistido inicialmente por personal médico y trasladado de urgencia al hospital Cullen , donde recibió atención en el área de Emergentología y quedó internado en estado delicado .

El hecho fue advertido por vecinos de la zona, quienes dieron aviso a los operadores de la Central de Emergencias 911. Poco después llegaron oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC) y de la Comisaría 10ª, quienes preservaron la escena hasta la llegada de los profesionales del SIES 107.

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La investigación y los testimonios

Al arribar al lugar, los policías entrevistaron a la madre y al hermano de la víctima, una mujer de 58 años y un joven de 18, quienes brindaron detalles sobre la forma en que se produjo el ataque contra Calabrese. También varios vecinos de la zona aportaron información que resultó relevante para intentar establecer la identidad del atacante.

Los agentes preservaron la escena para evitar cualquier tipo de contaminación hasta la llegada de los peritos criminalísticos del área Científica y de los pesquisas de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Los investigadores comenzaron a identificar a posibles testigos del ataque ocurrido en Espora al 3200 y verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber registrado el momento del ataque y la posterior fuga del agresor.

Aprehendieron a un joven de 18 años

Cerca de las 19.30, a partir de las entrevistas realizadas a testigos, los investigadores obtuvieron datos que apuntaban a un joven de 18 años como posible autor del disparo.

Con esa información, oficiales de Orden Público y de Cuerpos se dirigieron hasta un inmueble donde se encontraba el sospechoso y procedieron a su aprehensión.

El joven, identificado por sus iniciales como J. D. R., fue trasladado y quedó alojado en una dependencia policial. Mientras tanto, otros agentes permanecieron en el inmueble a la espera de realizar las diligencias correspondientes, previa comunicación de lo ocurrido al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Peritajes y dermotest

Los pesquisas y agentes especializados del área Científica de la PDI trabajaron en la escena del ataque y posteriormente realizaron al aprehendido un dermotest.

Se trata de una prueba que permite detectar la presencia de restos de pólvora en las manos, un elemento que puede contribuir a determinar si una persona efectuó disparos con un arma de fuego.

Además, los investigadores avanzaron con la recopilación de testimonios y el análisis de las posibles imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona.

La causa fue caratulada como tentativa de homicidio

La novedad fue comunicada a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe y de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, que informaron lo sucedido al fiscal de Homicidios en turno del MPA.

El fiscal ordenó, entre otras medidas, que se constatara el estado de salud de la víctima, que fueran identificadas todas las personas que pudieran aportar información como testigos y que se verificara la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran contener imágenes del ataque.

También dispuso la realización de los peritajes criminalísticos, la continuidad de las diligencias investigativas y que el joven aprehendido permaneciera privado de su libertad.

El sospechoso deberá ser sometido a una revisión en Medicina Legal, además de ser identificado formalmente y alojado en una dependencia policial de Orden Público.

La calificación provisoria de la causa es tentativa de homicidio, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque y establecer la responsabilidad del joven aprehendido.