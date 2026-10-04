Unión pone la mira en Defensa: la buena noticia para Madelón en medio de la crisis

Unión comenzó a preparar el próximo partido después de sufrir tres derrotas consecutivas. Leonardo Madelón no tiene jugadores suspendidos ni lesionados.

Unión necesita cambiar el rumbo cuanto antes. Después de las derrotas ante Talleres, Independiente y Boca, el equipo quedó sumergido en una crisis futbolística que encendió todas las alarmas y que tendrá su próximo capítulo frente a Defensa y Justicia, a quien recibirá el viernes desde las 21.45.

En ese contexto, Leonardo Madelón cuenta al menos con una buena noticia para comenzar a trabajar: no tiene bajas por lesiones ni suspensiones.

LEER MÁS: Unión deja atrás el golpe ante Boca y piensa ya en Defensa obligado a responder

El entrenador tendrá a disposición a todo el plantel para comenzar a diagramar un partido que aparece como clave para intentar recuperar confianza y volver a sumar. Sin embargo, la disponibilidad de todos los futbolistas no significa que Madelón tenga todas las respuestas. Por el contrario, la goleada sufrida ante Boca dejó nuevamente expuestas varias dificultades que el equipo viene arrastrando.

Madelón y una reconstrucción que aún no encuentra respuestas en Unión

Madelón habló después de la caída en La Bombonera y puso sobre la mesa una de las cuestiones que explican parte del complicado presente: la reconstrucción del plantel después de las bajas que sufrió Unión en el último mercado de pases.

El entrenador también se refirió a su continuidad, en un escenario donde las tres derrotas consecutivas profundizaron los cuestionamientos y obligan a analizar no solamente el funcionamiento del equipo, sino también la posibilidad de que el ciclo pueda continuar.

LEER MÁS: Así es imposible: Unión es el equipo más goleado del fútbol argentino

Ante Boca, Madelón intentó cambiar el dibujo táctico. Ignacio Malcorra ingresó por Lucas Menossi y Mauro Luna Diale reemplazó a Marcelo Estigarribia, en una apuesta que buscaba darle otra estructura al equipo. Sin embargo, la modificación estuvo lejos de producir el efecto esperado.

Boca fue ampliamente superior durante los 90 minutos, manejó el partido y generó las situaciones más claras. El conjunto de Rodolfo Arruabarrena incluso tuvo oportunidades para conseguir una diferencia mayor, pero falló en la definición. Unión, en cambio, prácticamente no logró generar peligro sobre el arco rival y terminó pagando muy caro su falta de respuestas.

¿Qué puede cambiar Madelón ante Defensa?

Con varios días por delante para preparar el próximo encuentro, los interrogantes comienzan a aparecer en prácticamente todas las líneas. En defensa, el entrenador no tiene demasiado para modificar, aunque una alternativa podría ser Bruno Pittón por Lucas Ayala, quien sufrió especialmente ante Boca y fue desbordado en reiteradas oportunidades.

La mitad de la cancha, en cambio, aparece como el sector donde podrían producirse los movimientos más importantes. Joaquín Mosqueira fue reemplazado en el entretiempo ante Boca y su situación será uno de los puntos a observar durante la semana.

No sería descabellado que Emilio Giaccone vuelva a tener una oportunidad desde el comienzo, mientras que Lucas Menossi podría recuperar la titularidad.

En ese sentido, los principales candidatos a dejar su lugar serían Brahian Cuello, Mauro Luna Diale o Ignacio Malcorra, en ese orden, aunque Madelón tendrá que evaluar durante los entrenamientos cuál es la mejor combinación para enfrentar a Defensa y Justicia.

En ofensiva también existe la posibilidad de otra modificación. Marcelo Estigarribia podría regresar al equipo titular, mientras que Eric Ramírez aparece como otra alternativa para modificar el frente de ataque.

Unión podría volver a las bases ante Defensa

La otra posibilidad es que Madelón vuelva al esquema 4-4-2, una estructura que le permitiría recuperar mayor equilibrio y buscar que Unión vuelva a sentirse un equipo compacto, algo que perdió en sus últimas presentaciones.

LEER MÁS: Unión en crisis: fuera de los playoffs, Madelón en jaque y la permanencia ahora como prioridad

Por eso, la semana comenzará cargada de interrogantes. Hay variantes posibles, jugadores que pueden recuperar la titularidad y un sistema que podría volver a cambiar, pero todos esos movimientos quedan condicionados por una pregunta mucho más importante: qué decisión tomará Leonardo Madelón respecto de su continuidad.

Unión necesita preparar el partido ante Defensa y Justicia, pero antes debe encontrar certezas. La buena noticia es que Madelón tendrá a todo el plantel disponible; el gran problema es que todavía no encontró el equipo capaz de salir de la crisis.