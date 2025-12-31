Barrio Loyola Sur: balearon una vivienda, murieron un joven de 20 años y una mujer embarazada; otro hombre está grave

Las víctimas murieron tras ser trasladadas al Hospital Iturraspe, mientras que el tercer herido continúa internado en el Cullen

Una feroz balacera ocurrida en el barrio Loyola Sur dejó un saldo trágico: dos personas fallecidas y un hombre en estado crítico . El ataque se produjo a mitad de mañana cuando al menos una persona armada abrió fuego contra una casa ubicada en Carlos Leuman y Diagonal Obligado. Varias de las balas impactaron en quienes se encontraban en el interior del inmueble.

Como consecuencia del ataque, un joven de 20 años murió en el Hospital Iturraspe a poco de haber sido ingresado con heridas de extrema gravedad. Posteriormente, se confirmó el fallecimiento de una mujer que se encontraba embarazada , quien también había resultado alcanzada por los disparos durante el ataque.

Un herido en estado crítico

En tanto, otro hombre permanece internado en grave estado en el Hospital Cullen, con un disparo en el pecho.

