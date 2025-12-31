Uno Santa Fe | Santa Fe | Loyola Sur

Asesinaron de una lluvia de balazos a un muchacho de 21 años en el barrio Loyola Sur

Sucedió durante la madrugada. Los atacantes se desplazaban en motocicleta y utilizaron un arma calibre 9 milímetros. La PDI investiga el crimen

Juan Trento

Por Juan Trento

31 de diciembre 2025 · 09:56hs
El homicidio ocurrió en las primeras horas del último día del año.

El homicidio ocurrió en las primeras horas del último día del año.

Un violento homicidio conmocionó a los vecinos del barrio Loyola Sur durante la mañana de este miércoles. Un joven de 21 años fue asesinado a sangre fría tras recibir una lluvia de balazos disparados desde una motocicleta por dos atacantes que se dieron a la fuga.

El hecho ocurrió minutos después de las 6 de la mañana, en inmediaciones de la esquina de calle Leumann y pasaje Ruíz, cuando la víctima caminaba por la zona. Según los primeros testimonios, los agresores se acercaron en una moto y abrieron fuego sin mediar palabra, utilizando un arma calibre 9 milímetros.

El muchacho cayó gravemente herido sobre una vereda y quedó tendido e inmóvil, mientras los atacantes escaparon rápidamente del lugar.

El homicidio ocurrió en las primeras horas del último día del año.

El homicidio ocurrió en las primeras horas del último día del año.

Llamados al 911 y operativo policial

Alertados por las detonaciones y los gritos, varios vecinos llamaron a la central de emergencias 911 solicitando presencia policial. En pocos minutos arribaron efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Subcomisaría 12ª, quienes aseguraron la escena del crimen para evitar cualquier tipo de contaminación.

También se identificó la presencia de testigos presenciales y la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, cuyas imágenes serán claves para la investigación del homicidio.

Con la llegada del médico policial, se confirmó el fallecimiento del joven, quien fue identificado como Matías Ezequiel Fernández, de 21 años. Según se informó oficialmente, la víctima presentaba un impacto de bala en uno de sus ojos, lesión que resultó mortal.

Posteriormente, arribaron al lugar los pesquisas de Homicidios y los peritos criminalísticos del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Peritajes y avance de la investigación

El crimen fue informado a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la PDI, quienes dieron intervención al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación.

Por orden judicial, se dispuso la identificación de testigos, el relevamiento de cámaras de seguridad, la realización de los peritajes criminalísticos de rigor y, una vez concluidas las tareas en el lugar, el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la correspondiente autopsia.

Durante los peritajes, los especialistas de la PDI secuestraron dos vainas servidas de calibre 9 milímetros, evidencia clave para reconstruir la mecánica del asesinato y avanzar en la identificación de los autores del ataque.

