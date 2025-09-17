Uno Santa Fe | Policiales | Santo Tomé

Santo Tomé: detuvieron a un hombre con ocho pedidos de captura por violencia de género y amenazas

La Policía de Investigaciones (PDI) arrestó a un hombre de 33 años, quien estaba prófugo. La detención se produjo tras un allanamiento en su vivienda, donde se incautó evidencia clave para la causa.

17 de septiembre 2025 · 09:31hs
Detenido Santo Tomé

gentileza

Detenido Santo Tomé

En un operativo llevado a cabo el pasado martes, la Policía de Investigaciones (PDI) de la provincia de Santa Fe logró la aprehensión de un hombre de 33 años, identificado como C.I.B., quien era buscado por la justicia con ocho pedidos de captura activos. Estos pedidos de captura estaban relacionados con diversos delitos, entre ellos amenazas, lesiones dolosas agravadas por el vínculo, y hechos ocurridos en el contexto de violencia de género.

El operativo se desarrolló en la ciudad de Santo Tomé, específicamente en la vivienda del detenido, ubicada en una zona residencial de la ciudad. Durante el allanamiento, los agentes de la División Capturas de la PDI procedieron a arrestar a C.I.B., quien hasta el momento había evadido la justicia. Además, en el marco del procedimiento, se secuestró un teléfono celular de interés para la investigación, el cual podría aportar información clave sobre los hechos por los que se lo acusa.

Investigación en curso: violencia de género y amenazas

El hombre detenido está vinculado a una serie de hechos de violencia de género, ocurridos entre los meses de junio y diciembre de 2024 en la localidad de Santo Tomé. Las denuncias involucran amenazas y lesiones dolosas agravadas por el vínculo con las víctimas, lo que agrava aún más la situación procesal del acusado. Estos delitos habían sido denunciados por las víctimas en el contexto de un proceso judicial que ahora avanza con la captura del imputado.

Procedimiento policial y coordinación con la justicia

La aprehensión de C.I.B. fue comunicada de inmediato a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI Región I, quienes informaron sobre la situación a la fiscal encargada del caso, Dra. Milagros Parodi, de la Gefas. Tras ser detenido, el hombre fue trasladado a la sede policial donde se encuentra a disposición de la justicia. Su situación procesal será evaluada en función de la cantidad de delitos por los que está acusado y los ocho pedidos de captura activos en su contra.

• LEER MÁS: Confirman que Strada fue asesinado y su cadáver prendido fuego: su ex pareja y un hombre de Monte Vera están detenidos

Santo Tomé Detenido violencia de género
Noticias relacionadas
Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

santo tome: pesquisas de la pdi detuvieron al presunto autor de estafas reiteradas

Santo Tomé: pesquisas de la PDI detuvieron al presunto autor de estafas reiteradas

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este fin de semana

nuevo puente carretero: en que estado se encuentra la obra que unira las ciudades de santa fe y santo tome

Nuevo Puente Carretero: en qué estado se encuentra la obra que unirá las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé

Lo último

La buena noticia que recibió el DT de Colón antes de recibir a Deportivo Morón

La buena noticia que recibió el DT de Colón antes de recibir a Deportivo Morón

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

Madelón, mesurado en Unión: No quiero que nadie se agrande ni adentro ni afuera

Madelón, mesurado en Unión: "No quiero que nadie se agrande ni adentro ni afuera"

Último Momento
La buena noticia que recibió el DT de Colón antes de recibir a Deportivo Morón

La buena noticia que recibió el DT de Colón antes de recibir a Deportivo Morón

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

Madelón, mesurado en Unión: No quiero que nadie se agrande ni adentro ni afuera

Madelón, mesurado en Unión: "No quiero que nadie se agrande ni adentro ni afuera"

La Salle Jobson se llevó un triunfo en el inicio de la fecha 3 del Chijí Serenotti

La Salle Jobson se llevó un triunfo en el inicio de la fecha 3 del Chijí Serenotti

Madelón: No deseo que Colón esté muy mal, es un clásico que nos potencia

Madelón: "No deseo que Colón esté muy mal, es un clásico que nos potencia"

Ovación
La Salle Jobson se llevó un triunfo en el inicio de la fecha 3 del Chijí Serenotti

La Salle Jobson se llevó un triunfo en el inicio de la fecha 3 del Chijí Serenotti

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

Festejos de Gimnasia, Unión A y Unión B en el Oficial Prefederal

Festejos de Gimnasia, Unión A y Unión B en el Oficial Prefederal

Walter Otta: Colón tiene jerarquía, y hay que respetarlo

Walter Otta: "Colón tiene jerarquía, y hay que respetarlo"

Independiente Rivadavia, con cambios de Berti para visitar a Unión

Independiente Rivadavia, con cambios de Berti para visitar a Unión

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit