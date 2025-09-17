Santo Tomé: detuvieron a un hombre con ocho pedidos de captura por violencia de género y amenazas

La Policía de Investigaciones (PDI) arrestó a un hombre de 33 años, quien estaba prófugo. La detención se produjo tras un allanamiento en su vivienda, donde se incautó evidencia clave para la causa.

En un operativo llevado a cabo el pasado martes, la Policía de Investigaciones (PDI) de la provincia de Santa Fe logró la aprehensión de un hombre de 33 años, identificado como C.I.B., quien era buscado por la justicia con ocho pedidos de captura activos . Estos pedidos de captura estaban relacionados con diversos delitos , entre ellos amenazas , lesiones dolosas agravadas por el vínculo , y hechos ocurridos en el contexto de violencia de género .

El operativo se desarrolló en la ciudad de Santo Tomé, específicamente en la vivienda del detenido, ubicada en una zona residencial de la ciudad. Durante el allanamiento , los agentes de la División Capturas de la PDI procedieron a arrestar a C.I.B., quien hasta el momento había evadido la justicia. Además, en el marco del procedimiento, se secuestró un teléfono celular de interés para la investigación, el cual podría aportar información clave sobre los hechos por los que se lo acusa.

Investigación en curso: violencia de género y amenazas

El hombre detenido está vinculado a una serie de hechos de violencia de género, ocurridos entre los meses de junio y diciembre de 2024 en la localidad de Santo Tomé. Las denuncias involucran amenazas y lesiones dolosas agravadas por el vínculo con las víctimas, lo que agrava aún más la situación procesal del acusado. Estos delitos habían sido denunciados por las víctimas en el contexto de un proceso judicial que ahora avanza con la captura del imputado.

Procedimiento policial y coordinación con la justicia

La aprehensión de C.I.B. fue comunicada de inmediato a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI Región I, quienes informaron sobre la situación a la fiscal encargada del caso, Dra. Milagros Parodi, de la Gefas. Tras ser detenido, el hombre fue trasladado a la sede policial donde se encuentra a disposición de la justicia. Su situación procesal será evaluada en función de la cantidad de delitos por los que está acusado y los ocho pedidos de captura activos en su contra.

