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Tragedia y conmoción en Grutly: murió un niño tras atragantarse con una bolita de vidrio

El menor oriundo de la localidad de Grütly sufrió una obstrucción en las vías respiratorias. Fue trasladado de urgencia a Esperanza, pero no logró sobrevivir.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

26 de mayo 2026 · 17:48hs
Tragedia en Grütly: Un niño de 8 a 9 años falleció tras atragantarse con una bolita de vidrio que le obstruyó las vías respiratorias.

Tragedia en Grütly: Un niño de 8 a 9 años falleció tras atragantarse con una bolita de vidrio que le obstruyó las vías respiratorias.

Una profunda conmoción atraviesa a la localidad de Grütly, en el departamento Las Colonias, tras la muerte de un niño de entre 8 y 9 años, quien sufrió una grave obstrucción de las vías aéreas luego de atragantarse con una bolita.

El dramático episodio ocurrió durante la noche del lunes, cerca de las 22. Según trascendió, el menor oriundo de la zona de rural de la localidad santafesina fue asistido en primera instancia por la médica de guardia de la localidad, que intervino de manera inmediata ante la emergencia y posteriormente trasladado hacia la ciudad de Esperanza.

Traslado de urgencia a Esperanza

Debido a la gravedad del cuadro, se dispuso un traslado en código rojo hacia el Samco “Dr. Alonso Criado” de Esperanza. El operativo fue coordinado por la central operativa del Seliar 107 Esperanza y contó con la colaboración de agentes de tránsito de la Municipalidad de Esperanza y efectivos de la Policía de Santa Fe, quienes implementaron una "burbuja de seguridad" para agilizar el recorrido de la ambulancia.

SAMCO ESPERANZA 1

Durante el trayecto y una vez en el hospital, los profesionales de la salud realizaron intensas maniobras para intentar revertir la obstrucción respiratoria que comprometía la vida del pequeño.

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La obstrucción fue irreversible

A pesar del rápido operativo sanitario y de las maniobras realizadas durante el traslado y en el hospital, los médicos no lograron revertir el cuadro. El menor falleció poco después de ingresar al Samco “Dr. Alonso Criado” de Esperanza.

Fuentes del centro de salud confirmaron a UNO Santa Fe que el niño llegó con un objeto alojado en las vías respiratorias que impedía el paso del aire. Según precisaron, se trataba de una bolita de vidrio que habría quedado atascada en la zona de la glotis, una estrecha abertura ubicada en la laringe.

Se hizo todo lo posible, señalaron desde el hospital al referirse a los esfuerzos desplegados para salvarle la vida.

La trágica noticia provocó una profunda conmoción en Grütly y en toda la región, donde familiares, vecinos y allegados acompañan a la familia del menor en este difícil momento.

Grutly niño Esperanza Samco
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