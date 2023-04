Embed

Carlos, dueño de casa, le comentó a UNO 106.3: "Mientras estaba en el baño sentí pasos y creí que era mi mujer que había bajado desde el dormitorio, le grité «María», pero nadie contestó".

El hombre dejó el baño y al salir vio a su mujer en las escaleras alertándolo: "Está atrás, está atrás. Como no le creía que haya alguien, me di vuelta lo vi y le grité hasta sorprendido ¡qué hacés acá!, porque nunca vi que había roto el vidrio del garaje y así entró a la casa. Ahí mismo la empujó a mi mujer, por lo que lo increpé y me di cuenta que tenía un cuchillo en la mano. Empezó a pedirnos plata, oro y que le cumpliéramos, así no pasaba nada".

entradera Fomento 9 de julio.mp4 Entradera Fomento 9 de Julio UNO Santa Fe

Mientras los dueños de casa se quedaron quietos, el delincuente empezó a revolver los distintos ambientes buscando su botín. "La voz parecía familiar, de haberlo escuchado alguna vez", dijeron.

El dueño de casa relató su reacción en un descuido del ladrón, que dejó el cuchillo en el piso: "Lo agarré, le dije que se quede quieto, que lo iba a chucear pero me dijo que tuviera cuidado porque tenía un 38 en el bolsillo y que iba a matar a mi mujer, así que le devolví el cuchillo".

Todo terminó minutos después, cuando el delincuente encontró lo importante, encerró al matrimonio en una pieza y salió por la puerta de calle como si nada. El hombre a través de la alarma comunitaria pudo avisar lo que sucedió y un patrullero llegó hasta la vivienda, pero el delincuente ya se había ido.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del robo del dinero y elementos de valor a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación que ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, y ese trabajo fue realizado por los agentes del área Científica de la Agencia de Investigación Criminal AIC.

En tanto, también ordenó la búsqueda de imágenes de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona con la finalidad de poder reconocer al delincuente, ya que este se alejó caminando de la vivienda luego de cometer el robo.

•LEER MÁS: Le robaron el auto en la puerta de su casa: "Me levanté esta mañana a mirarlo y no estaba más"