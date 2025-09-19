Delivery de cocaína detenido tras una persecución policial en Barranquitas

Un hombre fue aprehendido con 105 gramos de cocaína mientras operaba como vendedor barrial de drogas. La intervención fue coordinada por la Policía de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación.

En la tarde del jueves, efectivos de Orden Público realizaron un operativo en barrio Barranquitas , sobre calle Ecuador al 4300, que terminó con la aprehensión de un hombre acusado de ser un delivery de drogas .

Durante la patrulla, los agentes identificaron a un individuo y, tras una requisa de rutina , hallaron en su riñonera de cuero negra varios envoltorios con sustancia blanca . El total incautado alcanzó los 105 gramos de cocaína , presuntamente destinados a venta barrial y delivery a domicilio .

El procedimiento policial

El material secuestrado fue sometido a un narcotest por agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), Sección Antinarcóticos, arrojando resultado positivo para cocaína. Ante ello, los oficiales procedieron a la aprehensión del sospechoso, quien fue trasladado a la Comisaría 9°. Durante el traslado, el detenido rompió las esposas de seguridad metálicas, un hecho que fue registrado por los uniformados.

detenido droga barrnquitas 2 Delivery de cocaína detenido tras persecución policial en Barranquitas gentileza

Intervención judicial

La Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe informó del procedimiento al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso que el aprehendido permanezca privado de su libertad. Además, se ordenó su identificación y la formación de causa por infracción a la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239.

