Sorprendieron a cuatro personas disparando al aire con armas de guerra en el noreste de la capital

La Policía secuestró tres pistolas, decenas de balas y dejó a los involucrados en libertad provisoria mientras interviene la Justicia.

Juan Trento

8 de septiembre 2025 · 07:57hs
Las armas secuestradas durante el operativo

Las armas secuestradas durante el operativo

En la tarde de domingo, minutos antes de las 17, efectivos del Comando Radioeléctrico capitalino patrullaban la zona de General Paz al 10.700, en el extremo noreste de la ciudad de Santa Fe, cuando escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego. Al arribar al lugar, los policías encontraron a dos mujeres y dos hombres disparando al aire, procediendo de inmediato a su aprehensión.

Secuestro de armas de guerra y municiones

En el procedimiento, los agentes secuestraron dos armas de guerra y una de uso civil, además de decenas de balas y cápsulas servidas. Se trataba de dos pistolas calibre 9 milímetros y una pistola calibre .22, todas cargadas y con olor a pólvora.

Los aprehendidos fueron identificados como M. P. O. (30) y A. R. B. G. (26), y los hombres L. N. B. (28) y A. G. D. (29), todos con domicilio en la zona.

Intervención judicial y libertad provisoria

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que notificó al Equipo de Trabajo para Asistencia de los Fiscales (ETAF). Los funcionarios dispusieron que las cuatro personas continúen en libertad hasta que intervenga el fiscal de Flagrancia, mientras que las armas y las municiones quedaron secuestradas a disposición de la Justicia.

