Femicidio en barrio Loyola Norte: un hombre asesinó a puñaladas a su expareja delante de sus hijos

El crimen ocurrió en una vivienda de calle Neuquén al 6800, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe. La víctima fue identificada como Rosa Gabriela Villagra de la Rosa, de 45 años.

Juan Trento

Por Juan Trento

21 de octubre 2025 · 08:12hs
Este martes, poco antes de la 1.30 de la madrugada, un hombre ingresó violentamente a la vivienda de su expareja y la atacó con un arma blanca hasta provocarle la muerte. La víctima fue identificada como Rosa Gabriela Villagra de la Rosa, de 45 años.

Los hechos ocurrieron delante de los hijos de la mujer fallecida: una joven de 25 años y un muchacho de 21. La hija, que intentó intervenir para frenar el ataque, también resultó herida en una mano al intentar desarmar al agresor. El femicidio ocurrió en una vivienda ubicada en Neuquén al 6800, en barrio Loyola Norte.

Tras cometer el femicidio, el hombre —identificado como S. F., de 40 añossaltó el portón de la casa y escapó corriendo hacia el oeste, empuñando todavía la cuchilla utilizada en el ataque. Inmediatamente se montó un operativo de búsqueda en toda la zona norte y en las márgenes del río Salado.

femicidio 2

Vecinos alertaron al 911

Los gritos de auxilio que provenían del interior de la vivienda despertaron a los vecinos, quienes llamaron de inmediato a la central de emergencias 911.

Minutos después, personal policial de Orden Público y de Cuerpos llegó al lugar y encontró a los hijos de la víctima intentando reanimarla mediante maniobras de RCP.

Pese a los esfuerzos, cuando arribaron los médicos del SIES 107 solo pudieron constatar el fallecimiento de la mujer.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del crimen de Rosa Gabriela Villagra de la Rosa de 45 años, a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones PDI, ambas de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con la fiscal de la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación.

La fiscalía ordenó identificar a testigos, secuestrar imágenes de cámaras de videovigilancia, enviar el cadáver de la mujer a la morgue judicial para la realización de la necropsia, y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor. Este último trabajo fue realizado por los agentes del área Científica de la PDI.

femicidio 3

