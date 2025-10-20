Brutal intento de femicidio en Santa Fe: dieron de alta a la mujer salvajemente agredida por su expareja

La víctima de 36 años continuará con los cuidados fuera del hospital Cullen, luego de recibir golpes en el rostro y la cabeza con una manopla de hierro. El presunto agresor permanece internado en terapia intensiva con un corte de arma blanca en el cuello que se habría autoinflingido.

Intento de femicidio. Dieron de alta a la mujer brutalmente agredida por su expareja con una manopla de hierro.

Un grave episodio de violencia de género se registró esta mañana de lunes en un edificio ubicado sobre calle Francia al 2.700, en la ciudad de Santa Fe. Pocos minutos después de las ocho, un hombre de 38 años violó dos medidas restrictivas de acercamiento, ingresó al departamento de su ex pareja, ubicado en el segundo piso, y la agredió violentamente con una manopla de hierro.

La mujer de 36 años agredida por su expareja con una manopla de hierro fue dada de alta este lunes por la tarde, según confirmó el director del Hospital Cullen, Bruno Moroni.

Por su parte, el agresor continúa en terapia intensiva, luego de haberse realizado autolesiones. Al momento de ser detenido por las autoridades en una construcción contigua al departamento donde ocurrió el hecho, el hombre presentaba una herida de arma blanca en el cuello.

LEER MÁS: Intento de femicidio: los graves antecedentes del agresor que golpeó brutalmente a su expareja en un edificio de calle Francia al 2.700

El momento del brutal ataque

Según los primeros reportes policiales, el atacante se presentó en el edificio aproximadamente a las 6.30, logró ingresar al departamento y atacó violentamente a su expareja. Testigos del hecho indicaron que el agresor utilizó una manopla de hierro, provocándole a la víctima heridas sangrantes en la cabeza y el rostro.

Cabe destacar que sobre el hombre regía una restricción de acercamiento para con la víctima, que incumplió al perpetrar el ataque.

LEER MÁS: Intento de femicidio en un edificio de calle Francia al 2700: un hombre violó dos medidas de restricción y golpeó a su expareja con una manopla

Los graves antecedentes del agresor

Horas después del violento ataque ocurrido este lunes por la mañana en un edificio de calle Francia al 2700, donde una mujer de 36 años fue golpeada por su expareja pese a tener dos medidas de restricción de acercamiento, habló públicamente la madre de la víctima, quien expresó su indignación y angustia por lo sucedido.

“Estoy muy preocupada. Sé que él también está internado, pero espero que la policía y la Justicia lo dejen preso, porque ya estuvo preso antes por violencia de género hacia mi hija”, afirmó con la voz quebrada.

Según relató, el agresor “estuvo ocho meses detenido en la cárcel de Las Flores y salió hace poco, por buena conducta”. Desde entonces, debía firmar mensualmente ante la autoridad judicial, pero —según la mujer— “nunca dejó de hostigar a mi hija”.

madre

“Mi hija tiene botón de pánico y medidas de distancia”

La madre contó que su hija “tenía dos medidas de restricción vigentes y un botón de pánico en el celular”, pero que el agresor la llamaba insistentemente y continuaba acosándola: “El otro día me mostró el teléfono y tenía 18 llamadas perdidas de él. Los atormenta a mis nietos también, los llama, los busca. Es una situación insoportable.”

La mujer describió que su hija, además de trabajar y cuidar a sus hijos, “estudia abogacía y trata de salir adelante”, pero vive bajo una constante sensación de amenaza.

“Mi hija trabaja, estudia, se esfuerza por superarse, y no puede vivir con miedo. Este tipo le arruinó la vida”, expresó.