Uno Santa Fe | Policiales | hallazgo

Escalofriante hallazgo en un camino rural: una trafic quemada con restos humanos en su interior

El vehículo apareció en el límite entre Santo Tomé y Colonia San José. El descubrimiento generó un amplio despliegue policial

Juan Trento

Por Juan Trento

30 de septiembre 2025 · 13:24hs
Escalofriante hallazgo en un camino rural: una trafic quemada con restos humanos en su interior

La tranquilidad rural de Colonia San José se vio sacudida esta mañana tras el hallazgo de una trafic completamente incendiada que en su interior contenía restos humanos calcinados. El vehículo apareció en un camino de tierra, en el límite con Santo Tomé, y el hecho generó un fuerte despliegue policial y de la PDI.

El hallazgo se produjo en una zona rural, de difícil acceso, sin alumbrado público y con escaso tránsito.

Inmediatamente se dio intervención a la Policía de Investigaciones (PDI), que junto a personal de la policía provincial comenzó a trabajar en la escena. También colaboró el Grupo de Operaciones Especiales (GOE).

TRAFFIC 2

Hipótesis

El área fue resguardada y se inició el procedimiento para preservar las pruebas. Según trascendió, el hallazgo podría tener características propias de un ajuste mafioso, aunque por el momento las autoridades no adelantaron hipótesis oficiales.

La investigación buscará determinar si la víctima fue asesinada en otro lugar y luego trasladada, o si el crimen se consumó en el mismo sitio donde fue encontrada la camioneta incendiada.

hallazgo trafic interior
Noticias relacionadas
El detenido estuvo prófugo durante seis años 

Detuvieron en Santa Fe a un hombre acusado de abusar de un menor durante 12 años

Golpe al narcotráfico. Armas, dinero y drogas secuestradas tras la detención de Zapa, barra de Newell´s investigado por narcomenudeo. 

Golpe al narcotráfico: cayeron 33 integrantes de organizaciones criminales ligadas al fútbol y a Los Monos

Triple crimen narco de Florencio Varela

Triple crimen narco: el peritaje al pantalón de "Pequeño J" y qué hallaron en su aguantadero en La Matanza

El arma secuestrada, un revolver calibre 38

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Lo último

Milei confirmó que se encontrará con Donald Trump el 14 de octubre en la Casa Blanca

Milei confirmó que se encontrará con Donald Trump el 14 de octubre en la Casa Blanca

Por el Día Mundial de la Salud Mental, la ciudad de Santa Fe impulsa un mes de actividades

Por el Día Mundial de la Salud Mental, la ciudad de Santa Fe impulsa un mes de actividades

Escalofriante hallazgo en un camino rural: una trafic quemada con restos humanos en su interior

Escalofriante hallazgo en un camino rural: una trafic quemada con restos humanos en su interior

Último Momento
Milei confirmó que se encontrará con Donald Trump el 14 de octubre en la Casa Blanca

Milei confirmó que se encontrará con Donald Trump el 14 de octubre en la Casa Blanca

Por el Día Mundial de la Salud Mental, la ciudad de Santa Fe impulsa un mes de actividades

Por el Día Mundial de la Salud Mental, la ciudad de Santa Fe impulsa un mes de actividades

Escalofriante hallazgo en un camino rural: una trafic quemada con restos humanos en su interior

Escalofriante hallazgo en un camino rural: una trafic quemada con restos humanos en su interior

Por qué octubre sería clave para resolver el conflicto entre Dómina y Unión

Por qué octubre sería clave para resolver el conflicto entre Dómina y Unión

La mala racha de River que trae recuerdos del descenso en 2011

La mala racha de River que trae recuerdos del descenso en 2011

Ovación
Colón tendrá una baja más en el bloque defensivo

Colón tendrá una baja más en el bloque defensivo

Estudiantes visita a Newells buscando un triunfo que le permita ser líder

Estudiantes visita a Newell's buscando un triunfo que le permita ser líder

Alcaraz superó a Fritz y se quedó con el título en el ATP 500 de Tokio

Alcaraz superó a Fritz y se quedó con el título en el ATP 500 de Tokio

Sinner se metió en la final del ATP 500 de Beijing

Sinner se metió en la final del ATP 500 de Beijing

Enzo Pérez podría perderse el duelo ante Racing por Copa Argentina

Enzo Pérez podría perderse el duelo ante Racing por Copa Argentina

Policiales
Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Cayó en Rosario El Colo Cappelletti, otro de los más buscados, operador de Los Menores y del juego clandestino

Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras