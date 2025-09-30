Escalofriante hallazgo en un camino rural: una trafic quemada con restos humanos en su interior

El vehículo apareció en el límite entre Santo Tomé y Colonia San José. El descubrimiento generó un amplio despliegue policial

La tranquilidad rural de Colonia San José se vio sacudida esta mañana tras el hallazgo de una trafic completamente incendiada que en su interior contenía restos humanos calcinados . El vehículo apareció en un camino de tierra, en el límite con Santo Tomé, y el hecho generó un fuerte despliegue policial y de la PDI.

El hallazgo se produjo en una zona rural, de difícil acceso, sin alumbrado público y con escaso tránsito.

Inmediatamente se dio intervención a la Policía de Investigaciones (PDI), que junto a personal de la policía provincial comenzó a trabajar en la escena. También colaboró el Grupo de Operaciones Especiales (GOE).

TRAFFIC 2

Hipótesis

El área fue resguardada y se inició el procedimiento para preservar las pruebas. Según trascendió, el hallazgo podría tener características propias de un ajuste mafioso, aunque por el momento las autoridades no adelantaron hipótesis oficiales.

La investigación buscará determinar si la víctima fue asesinada en otro lugar y luego trasladada, o si el crimen se consumó en el mismo sitio donde fue encontrada la camioneta incendiada.