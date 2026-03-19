Rosario: reclamaba una deuda a su empresa, le dispararon con una Taser, se prendió fuego y está grave

El hecho ocurrió en un galpón de una empresa de logística. El hombre fue a exigir el pago de dinero adeudado, se atrincheró, fue reducido con una pistola Taser y terminó con graves quemaduras. Dos policías resultaron heridos.

Un episodio de extrema gravedad se registró esta semana en un galpón de una empresa de logística y distribución de la ciudad de Rosario, donde un trabajador que reclamaba el pago de una deuda de 500 mil pesos terminó con quemaduras severas y en estado crítico tras un confuso procedimiento policial.

Según las primeras informaciones, el hombre se presentó en el lugar para exigir el dinero que le adeudaban, pero ante la falta de respuesta favorable se atrincheró en una cabina de guardia ubicada en un primer piso . La situación escaló rápidamente y motivó la intervención de efectivos de la Comisaría 32ª.

En medio de la tensión, y mientras los agentes intentaban disuadirlo, un policía se acercó por una ventana entreabierta y efectuó un disparo con una pistola Taser. En ese momento, y por causas que aún se investigan, se produjo un foco ígneo que terminó con el hombre envuelto en llamas.

Fuera de sí

De acuerdo a los testimonios, el trabajador se encontraba en un estado de gran alteración y se negaba a deponer su actitud. “No quiero 500 mil pesos. Quiero toda mi plata”, habría gritado antes de que la situación se descontrolara.

Tras el disparo con el arma no letal, el hombre se prendió fuego y sufrió graves quemaduras, hasta que finalmente los policías lograron reducirlo y bajarlo por las escaleras del lugar.

Riesgo de muerte

Voceros del procedimiento señalaron que no hubo margen para una negociación más extensa debido al nivel de violencia y urgencia del momento. El desenlace fue el peor: el trabajador fue retirado del lugar en llamas, asistido de urgencia y trasladado en ambulancia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Allí permanece internado en terapia intensiva, intubado y con riesgo de muerte.

Estado de salud e investigación

El hecho fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional II, que dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno. El funcionario ordenó un informe detallado sobre el estado de salud del herido y sobre el accionar policial.

Además, se dispuso la preservación de registros fílmicos bajo cadena de custodia y la realización de peritajes criminalísticos a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) para determinar con precisión cómo se originó el incendio en el marco del operativo.