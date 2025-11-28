¿Fin de ciclo en Unión? En Buenos Aires indican que Corvalán está a un paso de Quilmes

Medios partidarios de Quilmes indican que Claudio Corvalán está cerca de volver. Casi no jugó con Leonardo Madelón en Unión y su salida no sorprendería

En Buenos Aires comenzó a tomar fuerza una versión que rápidamente tuvo eco en Santa Fe: Claudio Corvalán estaría cerca de dejar Unión para regresar a Quilmes . Según medios partidarios del Cervecero, la negociación estaría avanzada, por más que el club esté inhibido.

El equipo del Sur atraviesa una reestructuración tras un año que no cumplió las expectativas en la Primera Nacional y, con la llegada de Miguel Caneo como director deportivo, apunta a renovar la base y consideraría al defensor como una pieza clave para su nuevo proyecto.

Contrato vigente, pero un semestre sin protagonismo en Unión

Mugre tiene vínculo con Unión hasta diciembre de 2026, con uno de los sueldos más altos del plantel. Sin embargo, el panorama deportivo modificó su escenario: tras ser capitán y referente en el primer semestre, casi no sumó minutos con Leonardo Madelón durante la segunda parte del año.

Claudio Corvalán ¿Corvalán deja Unión para regresar a Quilmes? UNO Santa Fe | José Busiemi

Ese brusco giro quizás abrió una puerta que hoy parece ser la salida. En sus últimas declaraciones, el jugador manifestó estar cómodo en Santa Fe después de ocho años y ya con raíces, pero como todos quiere jugar y habrá que ver si esto finalmente tiene asidero tal como se informa en Buenos Aires.

En el mundo Unión la sensación es que la dirigencia no pondría demasiadas trabas para que salga. Más allá del contrato, el poco rodaje que tuvo en el último tramo y su peso económico en el presupuesto hacen que la operación sea vista con buenos ojos. Las señales que llegan desde Buenos Aires hablan de un acuerdo inminente. ¿Será así?