Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe aprobó una nueva ley para ordenar a las empresas de seguridad privada y reducir falsas alarmas

El objetivo es disminuir la saturación del 911, mejorar el patrullaje y establecer reglas claras para un sector que desde 1991 funcionaba sin una normativa actualizada

28 de noviembre 2025 · 08:37hs
Santa Fe aprobó una nueva ley para ordenar a las empresas de seguridad privada y reducir falsas alarmas

La Legislatura santafesina dio luz verde este jueves a un nuevo marco regulatorio para las empresas de seguridad privada, con el objetivo central de ordenar su funcionamiento, mejorar la competencia del sector y reducir drásticamente la cantidad de falsas alarmas que saturan el sistema de emergencias 911.

El proyecto, cuyo primer intento legislativo data de 2008, fue finalmente aprobado y este viernes será presentado en detalle en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, en Rosario.

La nueva ley reemplaza una regulación vigente desde 1991 que no tenía rango legislativo y había quedado obsoleta frente a la expansión del rubro. Con esta actualización, el Gobierno provincial busca transparentar el mercado, sancionar a las empresas que operan sin habilitación y premiar a quienes cumplen con los estándares exigidos.

Alarmas

Uno de los ejes más relevantes es la reducción del enorme caudal de alarmas automáticas activadas por defecto, que hoy consumen una parte significativa del trabajo policial. Desde el Ministerio de Seguridad explican que estos avisos –muchas veces generados por fallas técnicas o activaciones involuntarias– derivan en un uso ineficiente del patrullaje y saturan las líneas del 911.

Lo que mayormente nos consume la demanda son las alarmas privadas: representan el 30% de la operatividad policial y, en la mayoría de los casos, no hay novedad”, confirmó Pablo Polito, director del Sistema 911. También señaló que aumentaron los llamados por presencia de “personas sospechosas”.

La Central de Emergencias 911 de Santa Fe integra tanto el servicio de atención telefónica como el Sistema de Videovigilancia provincial, y canaliza emergencias relacionadas con Bomberos, Comando Radioeléctrico y Defensa Civil, entre otros organismos. Con la nueva ley, el Ejecutivo espera optimizar su funcionamiento, reducir intervenciones innecesarias y fortalecer la articulación entre seguridad pública y privada.

Santa Fe seguridad privada alarmas
Noticias relacionadas
La Princesita Bermúdez, la mejor deportista santafesina del 2025.

La Princesita Bermúdez fue elegida la mejor deportista de Santa Fe

La USR afrontará el Seven de la República en la ciudad de Paraná.

Santa Fe tiene plantel definido para el Seven de la República

senalizacion en guarderias nauticas: inician las inspecciones para verificar el cumplimiento de la nueva ordenanza

Señalización en guarderías náuticas: inician las inspecciones para verificar el cumplimiento de la nueva ordenanza

Pymes en jaque tras la apertura de importaciones. 

La industria santafesina atraviesa un momento crítico: advierten que "la tormenta viene" ante nuevos despidos y la presión importadora

Lo último

Hospital Regional de Rafaela: se acerca la inauguración del efector de mayor complejidad de la provincia

Hospital Regional de Rafaela: se acerca la inauguración del efector de mayor complejidad de la provincia

Colón volvió a entrenar después de cuatro días de paro por falta de pago, pero sin los referentes

Colón volvió a entrenar después de cuatro días de paro por falta de pago, pero sin los referentes

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

Último Momento
Hospital Regional de Rafaela: se acerca la inauguración del efector de mayor complejidad de la provincia

Hospital Regional de Rafaela: se acerca la inauguración del efector de mayor complejidad de la provincia

Colón volvió a entrenar después de cuatro días de paro por falta de pago, pero sin los referentes

Colón volvió a entrenar después de cuatro días de paro por falta de pago, pero sin los referentes

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

Operativo federal por fentanilo adulterado: Santa Fe, entre las provincias allanadas

Operativo federal por fentanilo adulterado: Santa Fe, entre las provincias allanadas

Cronograma de pago de haberes de noviembre para trabajadores estatales

Cronograma de pago de haberes de noviembre para trabajadores estatales

Ovación
Chiquito Vergara y un duro desafío internacional en Lituania

Chiquito Vergara y un duro desafío internacional en Lituania

Se diagramó la disputa de la final del Clausura Norberto Serenotti

Se diagramó la disputa de la final del Clausura Norberto Serenotti

Se confirmó la nómina de participantes de la Santa Fe-Coronda para aficionados

Se confirmó la nómina de participantes de la Santa Fe-Coronda para aficionados

Santa Fe tiene plantel definido para el Seven de la República

Santa Fe tiene plantel definido para el Seven de la República

La Princesita Bermúdez fue elegida la mejor deportista de Santa Fe

La Princesita Bermúdez fue elegida la mejor deportista de Santa Fe

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL