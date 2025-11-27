Señalización en guarderías náuticas: el municipio hará inspecciones para verificar el cumplimiento de la nueva ordenanza

La ordenanza, aprobada en septiembre, establece que todas las guarderías deben exhibir carteles informativos sobre elementos de seguridad, recomendaciones de navegación y emergencia.

A dos meses de la promulgación de la ordenanza 13.068, que obliga a las guarderías náuticas de Santa Fe a colocar cartelería informativa con normas y recomendaciones de seguridad para la navegación, este viernes el municipio iniciará inspecciones para verificar si los establecimientos se adecuaron a las nuevas disposiciones.

El plazo de 60 días fijado por la normativa ya se cumplió, y por ese motivo representantes del Concejo Municipal y autoridades de la Secretaría de Control mantuvieron diversos encuentros para coordinar el procedimiento de fiscalización que se llevará adelante.

Qué exige la ordenanza

La medida, aprobada en septiembre, establece que todas las guarderías habilitadas deben exhibir en lugares visibles, principalmente en accesos y áreas de bajada, carteles con información sobre:

Elementos de seguridad obligatorios según el tipo y porte de embarcación: chalecos salvavidas, extintor, luces reglamentarias, ancla, elementos de achique, señales de socorro, documentación, remo o bichero, linterna estanca, entre otros.

Recomendaciones de navegación segura : no consumir alcohol al navegar, no salir en condiciones meteorológicas adversas, respetar la capacidad máxima de ocupantes, usar chaleco salvavidas en todo momento, informar la salida de la embarcación.

Teléfonos de emergencia : Prefectura Naval (106), servicios médicos (107), policía (911), bomberos (100) y contacto de la propia guardería.

Cartelería resistente a la intemperie, clara y de fácil lectura.

La fiscalización quedó a cargo de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana.

Inspecciones para notificar

Fuentes del municipio confirmaron que las inspecciones comenzarán este viernes y abarcarán todas las guarderías náuticas habilitadas de la ciudad. Sin embargo, aclararon que esta primera instancia tendrá un carácter meramente notificatorio.

“En caso de que algún establecimiento no haya colocado la cartelería exigida, no se aplicará ninguna multa. Se dejará una cédula de notificación para que el responsable cumpla con lo establecido por la ordenanza”, indicaron a este medio.

El objetivo es garantizar que la medida se implemente plenamente durante la temporada de mayor actividad náutica, reforzando la prevención y la seguridad en el uso recreativo de la navegación en Santa Fe.

La ordenanza había sido impulsada a raíz del crecimiento sostenido de embarcaciones deportivas y recreativas en Santa Fe, el parque náutico más grande del país con más de 8.000 embarcaciones inscriptas en Prefectura.