Dos detenidos por el crimen del peluquero santafesino en Tulum

Los sospechosos fueron detenidos en Playa del Carmen y están acusados de haber asesinado a Jonatan Emanuel Minucci, peluquero de Fray Luis Beltrán, departamento San Lorenzo. La fiscalía de Quintana Roo vinculó el crimen a una disputa por narcomenudeo.

Dos hombres fueron detenidos en Playa del Carmen acusados de haber participado en el asesinato de Jonatan Emanuel Minucci , el peluquero santafesino de 37 años oriundo de Fray Luis Beltrán, departamento San Lorenzo , que fue baleado en la ciudad mexicana de Tulum.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó que el hecho estuvo vinculado a una disputa relacionada con el narcomenudeo . Las detenciones fueron informadas este lunes y alcanzan a Fernando Jonathan N. y Adán Osvaldo N. , ambos oriundos del estado de Jalisco, señalados como integrantes de una organización dedicada a la venta de drogas en la zona turística de Tulum. Según indicaron las autoridades, los sospechosos serían quienes ejecutaron el ataque armado ocurrido el pasado viernes 9 de enero .

Durante una conferencia de prensa, el fiscal general Raciel López Salazar sostuvo que “el móvil del crimen fue el narcomenudeo” y descartó que el hecho estuviera vinculado al festival de música electrónica que se desarrollaba ese fin de semana en la ciudad.

Además, precisó que Minucci y otras dos personas heridas trabajaban como guardias de seguridad del Cenote Vesica al momento del ataque.

Asesinaron a tiros a un peluquero santafesino en una fiesta en Tulum

De acuerdo a la reconstrucción oficial, el crimen ocurrió cerca de las 14 horas, cuando un hombre armado ingresó al Vesica Cenote Club y comenzó a disparar.

Minucci recibió impactos de bala en el cuello, el rostro, el brazo y el pecho. Fue trasladado de urgencia a un hospital de Playa del Carmen, donde falleció horas después. En el mismo ataque resultaron heridas otras dos personas, identificadas como Deyran de Jesús N. (29) y Saúl N. (28).

El homicidio se produjo en un contexto de violencia reiterada en la región. Según publica La Capital, en menos de 48 horas se registraron al menos otros dos episodios armados en Tulum, uno de ellos con una víctima fatal y escenas de pánico entre turistas y trabajadores del sector.

Minucci había nacido y crecido en Fray Luis Beltrán, en el sur de la provincia de Santa Fe. Antes de dedicarse a la peluquería, trabajó en Fabricaciones Militares, en la planta ubicada en esa localidad. Aunque su familia reside actualmente en Roldán, el joven había decidido permanecer en su ciudad natal hasta noviembre pasado, cuando viajó a México con la intención de trabajar algunos meses, ahorrar dinero y regresar a la Argentina a comienzos de este año.

Su proyecto de vida cambió por completo cuando, ya instalado en Tulum, se enteró de que su pareja Lucina, de 32 años, estaba embarazada. La noticia lo impulsó a planificar el regreso y a buscar un nuevo local para abrir su peluquería en San Lorenzo, además de una vivienda más amplia para su futura familia.

La investigación continúa bajo la órbita de la fiscalía mexicana, mientras los detenidos permanecen a disposición de la Justicia, acusados de homicidio y otros delitos vinculados al accionar de bandas dedicadas al narcomenudeo en la región.