El femicida César Muga se quitó la vida en la cárcel de Coronda: se ahorcó en su celda

El ex policía estaba detenido con prisión preventiva por el femicidio de su expareja. Fuentes del Servicio Penitenciario confirmaron a UNO Santa Fe que el interno fue hallado ahorcado. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.

21 de enero 2026 · 15:29hs
César Muga, el ex suboficial de la Policía de Santa Fe imputado por el femicidio de su expareja, se quitó la vida en la cárcel de Coronda, donde permanecía detenido con prisión preventiva. Fuentes del Servicio Penitenciario confirmaron a UNO Santa Fe que el interno se ahorcó en el interior de su celda.

El hecho ocurrió en la Unidad Penitenciaria N.º 1 de Coronda y fue advertido durante una recorrida de rutina del personal penitenciario. Al constatar que el detenido no respondía, se activaron los protocolos de emergencia y se dio aviso inmediato a las autoridades judiciales.

Según la información oficial, no se detectaron signos de intervención de terceros en el lugar. De todos modos, el Ministerio Público de la Acusación ordenó peritajes en la celda y la realización de la autopsia, en el marco de la investigación de rigor para determinar con precisión las circunstancias de la muerte.

cesar muga policia trincherado Nueva Esperanza
Muga se encontraba privado de la libertad por el femicidio de su expareja, un caso que había generado una fuerte conmoción social tanto por la violencia del hecho como por la condición del acusado como integrante de una fuerza de seguridad. La causa había sido recalificada como femicidio tras el fallecimiento de la víctima, que permaneció internada en grave estado luego del ataque.

César Muga celda prisión
