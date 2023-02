El intendente Pablo Javkin desafió al ministro de Seguridad: "Que venga a vivir a Rosario"

El intendente expresó su indignación por el ataque a tiros contra el centro distrital ubicado en Francia y Acevedo. "La policía ya no está en la ciudad", disparó.

El intendente de Rosario Pablo Javkin expresó este miércoles su enojo con las autoridades provinciales tras el ataque a balazos contra el Distrito Municipal Sudoeste . Dijo “basta”, y lee pidió al ministro de Seguridad de la provincia, Rubén Rimoldi , “que hable” y que “venga a vivir a Rosario, no hay un problema más grave en la provincia” . Además, afirmó que la policía “no responde” a las autoridades políticas de Santa Fe .

En un breve contacto con el periodismo frente al Centro de Distrito Sudoeste, el intendente afirmó: “Hay cosas que no hace falta explicar. Por ejemplo, que el cartel aparezca cuatro horas después cuando durante toda la mañana no contábamos con ninguna amenaza. Ahora apareció el mensaje, varias horas después. Se encontraron casquillos de balas pero no el cartel que es cien veces más grande que un casquillo”.

cartel.JPG

“En la ciudad tuvimos varios hechos. Una balacera contra una comisaría realizada en bicicleta, sin persecución. En este Distrito y en otros, a pedido de las autoridades de la policía habíamos brindado un espacio físico para que haya un destacamento funcionando las 24 horas. Hoy nos preguntábamos ¿qué dice la policía? (El destacamento) No funciona más. Lo que se anunció en diciembre, en enero ya no se cumplió. Fue un anuncio que hicimos el gobernador y el intendente”, afirmó.

El intendente agregó que “no es que dude de la policía. La policía no está. Dónde están los efectivos. Cómo puede ser que baleen una comisaría en bicicleta y nadie de esa comisaría sale a perseguir a esa bicicleta. Hace siete días que la ciudad tiene una constante amenaza. Balearon la sede la Agencia de Investigación Criminal. Tampoco hubo persecución. ¿Cuántos policías hay en la AIC? ¿No reaccionan frente a una balacera en el lugar donde trabajan? Acá (por el Distrito Sudoeste) directamente no estaban”.

“Se tiene que terminar esto. Que el ministro se venga a vivir a Rosario y que se haga cargo de esto. Hoy hablé con el gobernador y se lo dije: basta. Este destacamentos lo abrimos el 1º de diciembre a pedido de la policía. Nos decían que faltaban lugares para que los efectivos pudieran alojarse en los barrios. Duraron 20 días en el distrito y nadie sabe que no estaban acá”, disparó visiblemente enojado.