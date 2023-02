El penitenciario que trabajaba de remisero y mató a un delincuente, quedó en libertad

Si bien aún no trascendieron los considerandos de la medida ordenada por el fiscal de Homicidios del MPA, es a todas luces que los elementos de prueba que surgieron de los diferentes peritajes: huellas y rastros, planimétrico, balístico, como así también el resultado de la necropsia, las imágenes de las cámaras de videovigilancia y los testimonios aportados, convalidan en principio que pudo tratarse de un caso de legítima defensa, aún cuando la víctima no debió usar el arma reglamentaria y que el pasajero iba sentado al lado del chofer, y tampoco corresponde, aún así el instinto de salvar la vida de un ataque que pudo ser mortal, fue tenido en cuenta judicialmente para otorgarle la libertad.

Primero, la vida

Durante distintas entregas que comenzaron a las 23 del mismo lunes cuando el asalto fallido del delincuente que le produjo al conductor del remis y agente penitenciario de la provincia, heridas de armas blancas en el brazo y hombro, se buscó desglosar la secuencia criminal para poder comprender la responsabilidad de cada uno.

lugar homicidio remisero 1.jpg El lugar en dónde en un intento de asalto un remisero que era agente penitenciario, mato a un delincuente Prensa

lugar homicidio remisero 2.jpg El lugar en dónde en un intento de asalto un remisero que era agente penitenciario, mato a un delincuente Prensa

Legítima defensa

"La mecánica del hecho es concreta y muy clara. Un viaje en remis legalmente habilitado, donde esta persona se sube, fue corto el trayecto, y en el medio del mismo saca un arma blanca, si no me equivocó un cuchillo tramontina, y le exige dinero directamente con puntazos. Estos iban dirigidos a la zona del cuello, entonces ante esta situación el remisero coloca su brazo derecho para defenderse, donde hay cortes compatibles con esta acción. En el cubículo izquierdo del auto tenía el arma reglamentaria, la saca con la izquierda y efectúa dos disparos, ahí es donde se produce el deceso de esa persona, llama al 911 y a la ambulancia inclusive", dio a conocer el defensor doctor Ignacio Alfonso al Móvil de UNO esta mañana tras la finalización de la audiencia pautada para determinar si el penitenciario, que estaba detenido recuperaba o no la libertad.

Ignacio Alfonso abogado remisero penitenciario.jpg Ignacio Alfonso, abogado defensor del remisero que mató al delincuente en un intento de asalto el pasado lunes 20 de febrero UNO Santa Fe

Desde la defensa pedirán el archivo de la causa penal, por existir una causal de justificación que es la legítima defensa y también el sobreseimiento ante el colegio de jueces. La resolución ya está dispuesta y en horas quedará libre.

Alfonso, también se expresó por los dos trabajos que desempeña su cliente: "Esta persona no recibe los ingresos correspondientes por parte del Servicio Penitenciario, tiene que buscar un trabajo complementario y encima el arma que tiene de su trabajo es la que le termina salvando la vida. Es toda una situación muy paradigmática".

Y agregó: "El arma no la estaba portando en términos jurídicos, la portación exige tenerla en condiciones de inmediato uso consigo y no la tenía así, estaba en una gaveta del auto, entonces es una situación de tenencia del arma. Lo que me dijeron él y sus familiares es que por su situación personal y laboral está sujeto a guardias permanentes, por lo tanto, en cualquier momento puede ser llamado al Servicio Penitenciario"

Según el remisero, es "común" que pasajeros se suban al auto en la parte de adelante para ir charlando, además porque se trató de viaje corto.

