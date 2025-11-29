Uno Santa Fe | Policiales | El Trébol

El Trébol: apresaron a cuatro vendedores de drogas y les secuestraron estupefacientes

Los pesquisas antinarcóticos de la Policía de Investigaciones PDI durante seis semanas coleccionaron elementos probatorios de personas que se dedicaban a la venta barrial de drogas en El Trébol.

Juan Trento

Por Juan Trento

29 de noviembre 2025 · 17:41hs
Este fin de semana, y como corolario de una investigación policial y judicial, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendieron a cuatro personas en el marco de una causa por microtráfico de drogas, tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento en la ciudad de El Trébol.

Se trata de los cuatro principales investigados durante más de seis semanas: tres mujeres y un hombre. En los procedimientos se secuestraron elementos probatorios vinculados a la actividad ilícita investigada, consistente en la venta barrial de estupefacientes.

Las mujeres aprehendidas fueron identificadas como M.A.C. (35), V.S.L. (35) y M.P.V. (58); mientras que el hombre fue identificado como A.E.T. (36).

Allanamientos y secuestro de drogas

Los allanamientos fueron ejecutados con el apoyo de la Brigada Operativa PDI San Jerónimo y los grupos de irrupción GOT de las Unidades Regionales XV, XII y XVII (Las Colonias, 9 de Julio y San Jerónimo). Se realizaron en domicilios ubicados en Cortada Jujuy al 100 y en Balcarce sin numeración.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron un revólver calibre .32 largo; una piedra de cocaína de 21 gramos; otros 50 gramos de la misma sustancia; doce dosis fraccionadas listas para la venta; cuatro terminales posnet; material de corte como maicena y blíster de paracetamol; diez teléfonos celulares; una balanza; $1.155.140 en efectivo; un reloj digital; dos cuadernos con anotaciones; una pistola de aire comprimido calibre 4.5; un cartucho de revólver calibre .38; un cargador de pistola calibre .22; una pistolera de cuero; y dos plantas de marihuana de aproximadamente 60 centímetros de altura.

Delito imputado

Los policías informaron la novedad sobre los allanamientos, los cuatro aprehendidos y los elementos secuestrados a la Jefatura de la PDI, que a su vez comunicó lo actuado al fiscal del MPA en San Jorge, Carlos Zoppegni. El funcionario ordenó que las cuatro personas permanezcan privadas de su libertad, sean identificadas y se les forme causa como presuntos infractores de la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239.

